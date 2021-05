Aus dem Archiv Der abtretende Luzern-Goalie David Zibung sagte vor seinem 500. Spiel: «Einen Pokal mit dem FCL, das wäre ein Traum» Anfangs Februar 2019 stand David Zibung vor seinem 500. Spiel im FCL-Dress. Als Vorschau entstand dieser Text, den wir nun zu seinem verkündeten Rücktritt nochmals publizieren.

29. August 2003, Luzern gegen Bulle, 4200 Zuschauer auf der Allmend verfolgen das Challenge-League-Spiel. Der Luzerner Stammgoalie Andreas Hilfiker beklagt in der Halbzeitpause Schmerzen. «Es geht nicht mehr», sagt er zu Trainer Urs Schönenberger. Der erst 19-jährige Ersatzgoalie David Zibung wird nach der Pause fast ohne Einwärmen eingewechselt. Auch dank seinen Paraden siegt der FCL gegen Bulle mit 3:1. Im Spielbericht unserer Zeitung heisst es: «Der für den verletzten Hilfiker zur Pause eingewechselte Zibung korrigierte den zweiten Gegentreffer mehr als einmal.»

Die Karriere von David Zibung in Bilder:

54 Bilder 54 Bilder David Zibung beim Leibchentausch mit Goalie Davide Taini, damals beim FC Zürich.

Bild: Werner Schelbert (12. Mai 2005)

Damals konnte noch niemand ahnen, dass jener Jungspund aus Hergiswil, der eben erst eine Maurerlehre abgeschlossen hatte, den FC Luzern prägen wird wie kein anderer Spieler seiner Generation. Zibung führte Luzern 2006 in die Super League zurück, war danach als Captain mitbeteiligt, dass sich der Meister von 1989 in der höchsten Liga etablieren konnte.

Zibung erreichte als Stammgoalie dreimal den Cupfinal, auch mit ihm tauchte der FCL immerhin in Qualifikationsspielen wieder auf der europäischen Landkarte auf. Und wenn David Zibung am Sonntag für das Spiel gegen Sion den Vorzug gegenüber seinen derzeitigen Konkurrenten Loïc Jacot und Mirko Salvi erhält, absolviert er bereits sein 500. Spiel für seinen Herzensverein.

Ein Mann mit Konstanz

Rekordspieler des FCL ist der mittlerweile 35-jährige Zibung schon lange. Etwas, was ihn sichtlich stolz macht. «Es ist sicherlich eine Auszeichnung, so viele Spiele für den FCL gespielt zu haben. Dies zeugt auch von Konstanz über einen langen Zeitraum.» Tatsächlich spielt der FCL-Goalie seit 16 Jahren in etwa so, wie man es von ihm erwartet. Selten ist er der grosse Matchwinner, aber ebenfalls nur selten der Hauptschuldige einer Niederlage. Selber sagt der Hergiswiler von sich: «Ich bin nie der Goalie gewesen, der Schüsse aus dem Lattenkreuz holt oder der von seiner Explosivität lebt. Dafür habe ich zu einem grossen Teil von meiner Persönlichkeit und der guten Organisation gelebt.»

Vielleicht ist es diese Eigenschaft als eher durchschnittlicher Torhüter in der Super League, die David Zibung zum umstrittensten Luzerner Profi der letzten Jahre machte, vielleicht ist es auch seine direkte und ehrliche Art. Er scheut sich auch nicht davor, ehrlich seine Meinung zu sagen. «Als Torhüter ist man manchmal der Depp, manchmal der Held», so Zibung. Bei niemandem trifft das so gut zu wie bei ihm. Bei vielen FCL-Fans ist Zibung entweder Legende oder Fliegenfänger, dazwischen gibt es wenig. Dazu sagt Zibung:

«Ich nehme das nicht so wahr, auch wenn es vielleicht stimmt. Ich bin mit mir im Reinen, weil ich weiss, dass ich immer alles für den FCL gegeben habe.»

Der Abstoss direkt ins Seitenaus gilt in der Innerschweizer Fussballszene gemeinhin als «der Zibung». Etwas, was den Namensgeber nicht stört. «Die Leute können sagen, was sie wollen. Sie können es nicht beurteilen, wenn sie nicht wissen, wie die Vorgaben aussehen. Wenn der Trainer sagt, der Abstoss soll nicht in die Mitte kommen, sondern zum Spieler bei der Outlinie, dann ist die Chance natürlich gross, dass der Ball auch mal ins Aus geht.»

Negativ auffällig wurde Zibung trotz aller Kritik, die auf ihn einprasselte, in seiner Karriere nur einmal. Als er von einigen Luzerner Zuschauern im März 2010 im Gersag beschimpft wurde, streckte Zibung ihnen den Mittelfinger entgegen. «Ein grosser Fehler, den ich natürlich sehr bereue», sagt er heute dazu.

Meistertrainer Friedel Rausch setzte sich für Zibung ein

Der FC Luzern ohne Zibung? Das scheint fast unvorstellbar. Im Frühling 2004 musste sich aber sogar der Meistertrainer Friedel Rausch persönlich für Zibung einsetzen. Auch dank seinem prominenten Fürsprecher wurde Zibung FCL-Stammgoalie. «Friedel habe ich viel zu verdanken», sagt Zibung über den im November 2017 verstorbenen Rausch. Zibung blieb jahrelang Stammtorhüter, auch wenn es immer wieder Konkurrenz gab. Paolo Collaviti, Lorenzo Bucchi und Swen König kämpften um den Platz im FCL-Goal, Zibung behielt immer die Nase vorne.

Bis der talentierte Jonas Omlin im März 2017 zur Nummer 1 befördert wurde. Zibung unterstützte als Ersatzgoalie den talentierten Obwaldner, der heute bei Basel spielt. Nachdem Omlin-Ersatz Mirko Salvi nicht immer überzeugte, kehrte Zibung im letzten Herbst ins FCL-Tor zurück, auch morgen gegen Sion dürfte er zwischen den Pfosten stehen.

Überschwängliche Freude: Zibung (rechts) feiert mit Trainer René Van Eck den Aufstieg in die Super League. Bild: Sigi Tischler/Keystone (Luzern, 7. Mai 2006)^)

Seit mehr als 18 Jahren steht der Hergiswiler beim FCL als Profi unter Vertrag. Dass er so lange treu sein würde, war ihm früher aber alles andere als klar. Im ersten Porträt über Zibung 2004 in unserer Zeitung meinte der damals neue Stammgoalie des FCL, dass sein Ziel die EM 2008 sei. «Ob ich es schaffe, ist eine andere Frage. Aber ich habe den Ehrgeiz, als Goalie etwas zu erreichen.»

Den Ehrgeiz behielt Zibung, mit einer Nationalmannschaftskarriere klappte es dennoch nie. Auch nicht mit einem Transfer ins Ausland. Dabei wurde sein Wechsel im April 2008 zu Borussia Dortmund von deutschen Medien bereits als fix vermeldet. «Es hätten zwei andere Transfer klappen müssen, damit mein Wechsel zu Dortmund zum Thema geworden wäre», sagt Zibung heute dazu. Nach den gescheiterten Verhandlungen meinte Zibung in unserer Zeitung:

«Natürlich ist es nicht mein Ziel, die ganze Karriere in der Schweiz zu verbringen.»

Nun ist es doch genau so gekommen. Zibung blieb nicht nur in der Schweiz, sondern stets beim FC Luzern. Dennoch habe er nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben. «Ich durfte meinem Weg gehen, und mit diesem bin ich mehr als zufrieden, auch ohne Auslandtransfer. Es macht mich stolz, so lange Teil dieses Vereins zu sein.» Angebote habe es einige gegeben, aber keines, das wirklich gepasst habe. «Für mich war es nie eine Option, als Ersatzgoalie in die Bundesliga zu wechseln. Meine Ambitionen waren immer, so gut zu werden, dass ich als Nummer 1 wechseln kann.»

15.01.2018; La Cala de Mijas; FUSSBALL SUPER LEAGUE - Trainingslager FC Luzern;Torhueter David Zibung (Luzern) (Martin Meienberger/freshfocus) Martin Meienberger/Freshfocus / freshfocus

Dazu kam es zwar nie, dafür erlebte Zibung eine Veränderung beim FC Luzern mit. Als er Stammgoalie wurde, spielten die Innerschweizer in der Challenge League, die Gegner hiessen Meyrin, Baulmes oder Baden. Seit dem Aufstieg 2006 hat sich der FCL nach und nach in der Super League etabliert, alles ist professioneller geworden. «Es hat sich enorm viel getan. Dort, wo heute die Hochhäuser stehen, waren früher Trainingsplätze. Die Veränderungen sind aber positiv, der FCL ist familiär geblieben.»

5:0-Heimsieg in der Barrage ist Zibungs grosses Highlight

Als grosses Highlight seiner Karriere nennt er das Barragespiel 2009. Mit einem wunderschönen 5:0-Heimsieg gegen den FC Lugano sicherte sich der FCL im letzten Spiel auf der Allmend den Ligaerhalt. In einem hochemotionalen Spiel hielt Zibung sogar einen Penalty. «Das war unglaublich», erinnert er sich.

Zibung grosses Highlight: Der 5:0-Sieg gegen den FC Lugano in der Barrage 2009. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Juni 2009)

Dem Routinier gefällt es beim FCL so gut, dass er kürzlich seinen Vertrag um eine weitere Saison bis im Sommer 2020 verlängerte. «Fussballspielen macht mir einfach Spass. Etwas im Team erreichen zu können, das gefällt mir sehr.»

Trotz seiner ewigen Zeit im FCL-­Goal will Zibung nicht als Legende bezeichnet werden. «Ihr könnt mich dann Legende nennen, wenn wir einen Pokal holen und ich Teil des Teams bin», sagt Zibung und lacht. Der Titel bleibt sein grosses Ziel, geholt hat er nämlich noch keinen einzigen. Dreimal stand Zibung im Cupfinal, der FCL verlor stets. «Einen Pokal mit dem FCL zu gewinnen wäre ein Traum.» Nun steht aber wohl vorerst Zibungs Jubiläumsspiel an, frühestens im Sommer 2020 soll seine Karriere zu Ende gehen.

«Ich bin einfach glücklich so lange Teil des FC Luzern sein zu dürfen. Aber auch ich bin ersetzbar.»