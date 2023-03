Ausgezeichnet Audrey Werro, Jan Christen und das Team Fechten gewinnen den Sporthilfe-Nachwuchspreis 2022 Seit 1981 werden talentierte Athletinnen und Athleten mit dem begehrten Schweizer Nachwuchspreis ausgezeichnet. Am Freitagabend durften in Horgen Leichtathletin Audrey Werro, Radfahrer Jan Christen und das Team Fechten diese Auszeichnung entgegennehmen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Nachwuchspreises. Bild: PD

Die jungen Athletinnen und Athleten wurden vom Gremium aus einer Medien- und einer Fachjury sowie einem Online-Voting in der Bevölkerung erkoren.

An der öffentlichen Abstimmung teilgenommen haben weit über 10‘000 Personen. Dies teilte die Schweizer Sporthilfe in einem Communiqué mit.

Werro stürmt von Erfolg zu Erfolg

Wenige Tage nach ihrem 19. Geburtstag konnte Leichtathletin Audrey Werro den Preis als beste Nachwuchsathletin entgegennehmen. Die Freiburgerin stürmt über 800 m von Erfolg zu Erfolg. Dem U20-Europameistertitel 2021 liess die Läuferin vom CA Belfaux im vergangenen August Silber an der U20-WM folgen.

In ihrer Paradedisziplin gewann sie sowohl Indoor als auch Outdoor den Schweizer Meistertitel. Nur ganz knapp hat sie zudem an der Hallen-EM bei der Elite vor wenigen Wochen eine Medaille verpasst.

«Ich will meine Trainings perfektionieren und mich in guter Form an der Elite-WM im Sommer in Budapest zeigen. Heute Abend fahre ich noch nach Tenero ins Trainingslager, zum Glück mit einem schönen Check im Auto», sagte Audrey Werro.

Jan Christen hat hohe Ziele

Auf zwei Rädern kann Jan Christen fast alles. Der 18-Jährige aus dem Aargauer Radsport-Mekka Gippingen nimmt schon sein halbes Leben lang an Radrennen teil. So blickt Jan Christen auf eine erfolgreiche Junioren-Saison zurück: Weltmeister im Radquer, Europameister auf der Strasse, WM-Silber im Mountainbike und Schweizer Meister in den Disziplinen Bahn, Radquer, Mountainbike und Zeitfahren.

Das Radtalent hat bereits beim World-Tour-Team UAE Emirates einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. In diesem Jahr will er den Sprung in die Elite-Kategorie wagen. «Mein grosses Ziel 2023 ist es, im Oktober als Teil des UAE-Teams an der Lombardei-Rundfahrt teilzunehmen», sagte Jan Christen via Live-Schaltung in den Saal.

Dass er langfristig den WM-Titel bei den Profis und den Gesamtsieg an der Tour de France im Visier hat, zeugt vom grossen Selbstbewusstsein des KV-Lehrlings. «Grosse Namen haben bisher gewonnen, gerade Marco Odermatt und Nino Schurter sind für mich Vorbilder und dass ich jetzt den Preis bekomme, freut mich sehr. Vielleicht brauche ich das Geld nun für die Fahrstunden», so Jan Christen.

Der Jubelschrei des Nachwuchsteams des Jahres war deutlich im Saal zu hören. «Wir hatten eine tolle Saison und dieser Preis zeigt nun, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind stolz und die finanzielle Unterstützung ist natürlich ein willkommener Zustupf für unsere Reisen», so die glücklichen Gewinner. Théo Brochard (La Chaux-de-Fonds), Diego Erbetta (Lausanne), Ian Hauri und Sven Vineis (beide aus Genf) sind auf verschiedenen Wegen zum Fechtsport gekommen und haben sich als Team gefunden.

Das Degen-Quartett aus der Romandie hat bereits den EM-Titel in der U20-Kategorie im Sack – und will noch höher hinaus. Spätestens 2028 wollen alle vier an Olympischen Spielen teilnehmen und die erfolgreiche Schweizer Degen-Tradition weiterführen.

Finanzieller Unterstützungsbeitrag

Alle Nominierten und Gewinnerinnen sowie Gewinner erhalten eine Nominations- respektive Siegesprämie, die sie auf ihrem weiteren Karriereweg unterstützen sollen. Audrey Werro und Jan Christen erhalten je 12’000 Franken, das Team Fechten wird mit 15’000 Franken prämiert. (pd/pl)