Djokovic im Halbfinal gegen Paul – Linette fordert Sabalenka

Am Mittwoch qualifizierte sich Novak Djokovic an den Australian Open mit einer überzeugenden Vorstellung für den Halbfinal vom Freitag. Der neunfache Turniersieger von Melbourne schlug Andrej Rublew aus Russland in drei Sätzen mit 6:1, 6:2, 6:4. Damit ist der Serbe weiterhin auf Kurs zu seinem zehnten Triumph an den Australian Open. Im zweiten Viertelfinal des Tages setzte sich Tommy Paul im US-Amerikanischen-Duell gegen Landsmann Ben Shelton in vier Sätzen mit 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4 durch und wird seinen Halbfinal am Freitag gegen Djokovic spielen dürfen. Paul ist der erste US-Amerikaner seit 14 Jahren, der den Halbfinal in Melbourne erreicht.

In den Viertelfinalpartien der Frauen wusste Magda Linette zu überzeugen. In zwei Sätzen gewann sie ihr Spiel gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:3, 7:5 und erreicht damit ihr bestes Ergebnis an einem Major-Turnier. Im Halbfinal wird die Polin auf Aryna Sabalenka aus Weissrussland treffen. Sabalenka, die auch für das Ausscheiden von Belinda Bencic verantwortlich ist, gewann relativ mühelos gegen die Kroatin Donna Vekic in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2. (ldm)