Wichtigste Spiele vom Freitag

3. Runde Frauen

Swiatek (Pol/1) vs. Busca (Esp/Q)

Pegula (USA/3) vs. Kostyuk (Ukr)

Sakkari (Gre/6) vs. Zhu (Chn)

Gauff (USA/7) vs. Pera (USA)

Keys (USA/10) vs. Azarenka (Blr)

Collins (USA/13) vs. Rybakina (Kaz)

3. Runde Männer

Tsitsipas (Gre/3) vs. Griekspoor (Nld)

Auger-Aliassime (Can/6) vs. Cerundolo (Arg)

Medwedew (Rus/7) vs. Korda (USA)

Hurkascz (Pol/10) vs. Shapovalov (Can)

Norrie (Gbr/11) vs. Lehecka (Cze)

Sinner (Ita/15) vs. Fucsovics (Hun)