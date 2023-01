Wichtigste Resultate vom Mittwoch

2. Runde Frauen

Teichmann (Sui/32) vs. Zhu (China) 2:6, 2:6

Swiatek (Pol/1) vs. Osorio (Kol) 6:2, 6:3

Pegula (USA/3) vs. Sasnowitsch (Belarus) 6:2, 7:6

Sakkari (Gre/6) vs. Shnaider (Russ/Q) 3:6, 7:5, 6:3

Gauff (USA/7) vs. Raducanu (Gbr) 6:3, 7:6

Kasatkina (Russ/8) vs. Gracheva (Russ) 1:6, 1:6

Keys (USA/10) vs. Wang (China) 6:3, 6:2

Collins (USA/13) vs. Muchova (Tsch)

Kvitova (Tsch/15) u. Kalinina (Ukr) 5:7, 4:6

Ribakina (Kas/22) vs. Juvan (Slo) 6:2, 6:1

2. Runde Männer

Nadal (Spa/1) u. McDonald (USA) 4:6, 4:6, 5:7

Tsitsipas (Gre/3) vs. Hijikata (Aus/WC) 6:3, 6:0, 6:2

Auger-Aliassime (Kan/6) vs. Molcan (Slk) 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2

Medwedew (Russ/7) vs. Millman (Aus/WC) 7:5, 6:2, 6:2

Hurkacz (Pol/10) vs. Sonego (Ita)

Norrie (Gbr/11) vs. Lestienne (Fra)

Sinner (Ita/15) vs. Etcheverry (Arg) 6:3, 6:2, 6:2

Tiafoe (USA/16) s. Shang (China/Q) 6:4, 6:4, 6:1