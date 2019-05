Bänderriss: Der SC Kriens muss auf Topskorer Nico Siegrist verzichten

Nico Siegrist erlitt einen Innenbandriss am linken Fuss. Damit fällt der Krienser Torjärger für die Schlussphase der Challenge League aus. Turi Bucher

Verletzte sich am letzten Mittwoch gegen Aarau: Nico Siegrist. (Marc Schumacher/Freshfocus (Aarau, 15. Mai 2019))

Schlechte Nachrichten für den abstiegsbedrohten SC Kriens: Dem Challenge-League-Team wird in den letzten beiden Partien gegen Lausanne und Servette Offensivspieler Nico Siegrist (27) fehlen. Nach einem Fehltritt Siegrists im Spiel gegen den FC Aarau (1:1) vom letzten Mittwoch lautet die Diagnose: Innenbandriss im linken Fuss. Siegrist ist mit 16 Treffern nicht nur bester SCK-Skorer, sondern auch Torschützenleader der gesamten Liga.

Die Krienser steigen – ohne Siegrist – mit einem Vorsprung von drei Punkten auf Tabellenschlusslicht Chiasso in die letzten beiden Runden: Am Donnerstag (20.00, Kleinfeld) empfängt der SCK den Ranglistendritten Lausanne; am Sonntag (16.00) muss Kriens noch in Genf gegen Super-League-Aufsteiger Servette antreten.