Warum die Handballer von Basel allmählich zu einem «Kriens 2» werden In der NLA gastiert Kriens-Luzern am Samstagabend beim RTV Basel. Dort hat diese Woche ein weiterer Ex-Krienser unterschrieben.

Die Basler Handballer stehen im Schatten der Fussballer, der FCB und die Farben blaurot dominieren die Sportszene der Region. Auch wenn sie beim RTV Basel nie an diese Popularität herankommen werden, vom Image der grauen Maus haben sie jetzt genug. «Schwarzwyssi Handballtradition wo beweggt», so lautet das neue Motto des Vereins. Einher geht es mit einem Umbruch, sowohl im Vorstand, als auch in der Mannschaft. Doch dazu später mehr.

Einer von mehreren Ex-Krienser, die für Basel spielen: Severin Ramseier. Alexander Wagner (Zürich, 16. Februar 2020)

Am Samstag (17.30 Uhr, Rankhof) gastiert der HC Kriens-Luzern bei den Baslern zur vierten NLA-Runde. Für die Zentralschweizer ist es seit dem Saisonstart bereits der siebte Match innert drei Wochen, bisher bestritten sie mit Europacup, Schweizer Cup und Meisterschaft nur englische Wochen. «Das passiert in der Geschichte des Krienser Handballs wohl zum ersten Mal», sagt Trainer Goran Perkovac, schmunzelt und fügt etwas ernster an: «Irgendwann kann das zu einer Frage der Kraft werden.»

Vereinsikone Alex Ebi tritt nach 18 Jahren ab

Geht es nach ihm und seinen Spielern, darf die Belastung in den nächsten Monaten aber gerne auf diesem Level bleiben. Das würde nämlich bedeuten, dass Kriens-Luzern den Einzug in die Gruppenphase der European League geschafft hätte und weitere zehn Partien auf internationalen Parkett bevorstehen würden. An den nächsten beiden Dienstagen steht die letzte Qualifikationsrunde auf dem Programm, Gegner ist der HC Metalurg aus Skopje, der trotz seines Renommees nicht ausser Reichweite zu liegen scheint. «Vorderhand ist aber Basel in unserem Fokus. Das ist ein wichtiges Spiel gegen einen unangenehmen Gegner. Mit einem Sieg wären wir ganz oben dran in der Tabelle», betont Perkovac.

Und damit zurück zum RTV Basel. «In den nächsten Jahren möchten wir wieder in die Top 5 der Schweiz vorstossen», sagt der neue Präsident Sven Lüdin. Im Sommer löste er Vereinsikone Alex Ebi nach 18 Jahren an der Spitze des RTV ab. Lüdin ist Teil einer Gruppe von ehemaligen RTV-Akteuren, die im Vorstand mit Tatendrang ein neues Kapitel aufschlagen wollen, gar ein Handballhype soll entstehen. Im Kader des bisher chronischen Abstiegskandidaten kam es zu einem Umbruch. Schmerzhaft war dabei der Verlust von Eigengewächsen, die zur Konkurrenz wechselten (Gian Attenhofer, Dennis Wipf) oder aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten mussten (Yannick Ebi).

Severin Ramseier stösst neu zum RTV Basel

Neu dazu stiessen zwei weissrussische Rückraumspieler (Khadkevich, Karvatski), ein spanischer Kreisläufer (Esono Mangue), und, so ist seit Donnerstag bekannt, der Ex-Krienser Severin Ramseier. «Damit werden wir allmählich zu einem Kriens 2», sagt Stammgoalie André Willimann und lacht. Mit Aufbauer Luca Engler und Flügel Ramseier stehen nun drei frühere Akteure des HCKL in Basler Diensten. Bei allen waren die beruflichen Pläne nicht mit dem Krienser Streben in Richtung Handball-Profitum vereinbar gewesen. Der 35-jährige Willimann, der mit seiner Partnerin in Wikon wohnt und mit seinem Vater in Dagmersellen die Wintergarten-Konzepte AG führt, wechselte 2019 zu Basel.

Der Vorwärtsstrategie des Klubs gewinnt er nur Positives ab: «Es ist neuer Schwung reingekommen, das motiviert sehr.» Zwar belegen die Basler aktuell nur den zweitletzten Platz in der Tabelle, für die Niederlagen gegen Schaffhausen (27:32) und in Winterthur (20:26) brauchen sie sich aber nicht zu schämen.

Noch müsse sich die neu formierte Mannschaft finden, «doch wir werden von Spiel zu Spiel besser», sagt Willimann. Ob es am Samstag gegen die Luzerner bereits zu einer ersten Überraschung reicht? André Willimann weiss es nicht. Die positive Entwicklung im Basler Handball möchte er aber gerne noch eine Weile mitgestalten.