CHI Basel 2023 Der Weltranglistenerste Henrik von Eckermann gewinnt einen Hundertstel-Krimi: Schwizer rettet die Schweizer Ehre Der Sieger des Weltcup-Springens des Concours Hippique International (CHI) Basel 2023 heisst Henrik von Eckermann. Die Weltnummer eins aus Schweden siegt im Stechen hauchdünn vor einem Deutschen. Pius Schwizer wird Dritter, ein anderer Schweizer scheitert am vorletzten Hindernis, die nationalen Aushängeschilder enttäuschen.

Henrik von Eckermann und sein Schweizer Pferd King Edward gewinnen das Weltcup-Springen am CHI Basel 2023 und streichen das Preisgeld von 108’900 Schweizer Franken ein. Und das ohne Hufeisen, also quasi barfuss. Georgios Kefalas/Keystone

Die mit 6600 Personen ausverkaufte St. Jakobshalle bebt am Sonntag beim viertletzten von 40 Reitern ein erstes Mal so richtig. So eben hat der 60-jährige Luzerner Pius Schwizer auf Vancouver de Lanlore den ersten fehlerfreien Schweizer Ritt des Weltcup-Springens hingelegt und es sollte noch besser kommen. Denn direkt im Anschluss gelingt auch dem 37 Jahre jüngeren Edouard Schmitz mit Gamin Van’t Naastveldhof ein perfekter Durchgang.

Der Schweizer Equipenchef Michel Sorg strahlt in der Coachingbox, denn zuvor hatten sich all seine Schäfchen mindestens einen Abwurf geleistet. Die beiden Schweizer Aushängeschilder Martin Fuchs (Grand-Prix-2018- und Weltcup-2019-Sieger in Basel) und Steve Guerdat (Grand-Prix- und Weltcup-Sieger in Basel 2020) waren bereits nach zwei Hindernissen mit einem Abwurf aus dem Rennen.

Fuchs gab nach weiteren Fehlern kurz darauf auf und Guerdat beendete sein Springen nach einer unerwünschten Ehrenrunde seines Pferdes Double Jeu d’Honvault mit 32 Fehlerpunkten auf dem letzten klassierten Rang und befindet sich bei noch vier ausstehenden Springen ausserhalb der Top 18, die sich für das Weltcup-Finale in Omaha (USA) qualifizieren. Auch Fuchs ist nur auf Rang 30 klassiert, ist aber als Titelverteidiger automatisch qualifiziert.

Der Basel-Sieger von 2019, Martin Fuchs, reitet vier Jahre später mit Leone Jei enttäuscht von dannen. Marc Schumacher/Freshfocus

Sowieso war der CHI Basel 2023, der nach zwei coronabedingten Absagen sein Comeback gab und bei dem erstmals der ehemalige Schweizer Equipenchef Andy Kistler als OK-Präsident amtete, kein Schweizer CHI. Denn auch in den zehn bereits absolvierten Wettkämpfen seit Donnerstag schaffte es kein Schweizer Reiter aufs Podest.

Beim Grand Prix am Freitag, der an den Österreicher Max Kühner ging, kamen von den 13 teilnehmenden Schweizern vor dem Heimpublikum nur Schwizer und Alain Jufer ins Stechen, wo sie aufgrund langsamer Zeiten allerdings nur Neunter und Elfter wurden.

Kein Wunder freuten sich Teamchef Sorg und das Basler Publikum am Sonntag über den Exploit von Schwizer und Schmitz, die zusammen mit nur fünf Konkurrenten ins Stechen des Weltcups einzogen.

Dort setzt die aktuelle Weltnummer eins aus Schweden, Henrik von Eckermann, auf seinem Schweizer Ausnahmepferd King Edward ein erstes Ausrufezeichen. Ohne Fehler und mit einer schnellen Zeit hängt der Ehemann der Baselbieter Reiterin Janika Sprunger, die aktuell nicht im Weltcup startet, die Messlatte hoch. Marcus Ehning aus Deutschland liegt bei der Zwischenzeit noch vorne, hat im Ziel dann den Wimpernschlag von sechs Hundertstel Rückstand.

Vorletztes Hindernis verhindert Schweizer Sieg

Den Abschluss machen die beiden Schweizer. Schwizer ist ebenfalls schnell und fehlerfrei unterwegs und es leuchtet Rang drei auf, als er die Ziellinie mit 0,6 Sekunden Rückstand überquert. Als letzter Reiter des Events geht dann Schmitz alles oder nichts.

Mehr als eine Sekunde Vorsprung auf von Eckermann hat der Youngster bei der Zwischenzeit, doch weil er das vorletzte Hindernis abwirft, wird es trotz der schnellsten Zeit im Stechen nichts mit dem ersten Weltcup-Sieg von Schmitz und dem dritten Schweizer Weltcup-Sieg in Basel in Serie. Doch mit Henrik von Eckermann wurde ein würdiger Nachfolger gefunden.

Der Schwede sagt: «Es war mir eine Ehre, in der Heimat meines Freundes und des Besitzers von King Edward, Georg Kähny, zu gewinnen. Es war mein Ziel und ich freue mich, dass es so gut geklappt hat.»

Pius Schwizer ist mit seinen Auftritten am CHI Basel 2023 mehr als zufrieden. Er sagt: «Mein neues Pferd Vancouver hat eingeschlagen und mir ermöglicht, wieder in die Weltspitze zu reiten.» Marc Schumacher/Freshfocus

Deutsche dominieren das Dressur-Debüt

Erstmals wurde im Rahmen des CHI Basel auch in der Dressur ein Weltcup durchgeführt, was auch zur Namensänderung von CSI (Concours de Saut International) in CHI führte. Die aktuelle Weltbeste und Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl gewann die beiden Wettbewerbe am Samstag und Sonntag vor ihrer Landsfrau und der erfolgreichsten Dressurreiterin der Geschichte Isabell Werth und sicherte sich damit insgesamt 43'300 Franken Siegprämie. Dritte wurden die Niederländerin Dinja van Liere und Nanna Skodborg Merrald aus Dänemark.

Die Organisatoren des CHI Basel ziehen ein positives Fazit: «Es war fantastisch und wir sind motiviert, weiter zu machen», sagt Mäzen Thomas Straumann, der bereits die Durchführung des Weltcupfinales 2025 im Auge hat. OK-Chef Andy Kistler resümiert: «Es beeindruckt mich zutiefst, was alle Helfer zusammen hier in den vergangenen vier Tagen auf die Beine gestellt haben. Die weltbesten Reiter haben uns die Ehre erwiesen. Ich bin total glücklich.»