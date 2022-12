Fünfeinhalb Menschen in der technischen Kommission

David Degen verrät auf Nachfrage, dass in Zukunft mit ihm, Marco Streller, Heiko Vogel, Max Legath und Philipp Kaufmann fünf Personen in der technischen Kommission sitzen, die über Transfers entscheiden. Gegen Ende wird dann immer auch Alex Frei mit in den Entscheidungsprozess einbezogen werden.