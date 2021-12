Basketball «Das war nicht gut genug»: Zentralschweizer kehren ohne Sieg aus Nyon zurück Swiss Central verliert das wichtige Auswärtsspiel in Nyon mit 62:71. Das Heimteam agierte nicht nur treffsicherer, sondern auch cleverer.

Einige Stunden nach Spielschluss ist Orlando Bär die Enttäuschung über die Niederlage in Nyon noch gut anzuhören. «Es schmerzt, dass wir die Partie auf diese Weise verloren haben», so der Cheftrainer von Swiss Central Basketball. Ärgerlich ist die 62:71 aus verschiedenen Gründen: Erstens hätte SCB mit einem Sieg in Nyon die Chance gehabt, in der Tabelle wieder zu den Genfern aufzuschliessen; und zweitens war das Heimteam infolge von Verletzungen sowie des frühzeitigen Abgangs des amerikanischen Top-Scorers George Beamon am Samstag dezimiert. Den Gästen aus der Zentralschweiz gelang es nicht, diese Vorteile zu ihren Gunsten zu nutzen.

Schwache Trefferquote: Nur 19 Prozent aus der Distanz

Das Duell zwischen dem Viert- und dem Fünftplatzierten blieb über weite Strecken offen und ausgeglichen. Nach zehn Minuten führte SCB mit fünf Punkten (12:17), zur Halbzeit noch mit zwei Zählern (30:32). Auch das dritte Viertel war noch ausgeglichen. In den letzten zehn Minuten gelang es dem Heimteam jedoch, sich entscheidend abzusetzen. Trainer Orlando Bär spricht Klartext:

«Wir haben es in den ersten 30 Minuten verpasst, den Sack zuzumachen.»

Im Schlussviertel war es dafür zu spät, was nicht zuletzt an der schwachen Wurfausbeute der Gäste lag. Nur gerade 4 von 19 Dreipunktewürfen landeten im Ziel, was einer Quote von 21 Prozent entspricht. Über die gesamte Saison hinweg betrachtet trafen die SCB-Schützen bis jetzt fast 38 Prozent aus der Distanz: Liga-Bestwert!

Nun folgt das Cupspiel in Genf

«Das war nicht gut genug», lautet deshalb das logische Fazit von Orlando Bär. «Nach starken Auftritten in den vergangenen Wochen ist es eigentlich unser Anspruch, solche Spiele gegen Teams in unserer Reichweite zu gewinnen.» Noch sei die Mannschaft jedoch nicht ganz so weit. Schmerzhaft ist die Niederlage in Nyon auch deshalb, weil nun innerhalb weniger Tage zwei noch grössere Kaliber auf die Zentralschweizer warten: Am Mittwoch trifft Swiss Central auswärts im Cup auf die Lions de Genève (Rang 3 in der Meisterschaft), am Samstag ist Rekordmeister und Tabellenführer Fribourg Olympic zu Gast in der Staffeln-Halle. Zwei Teams also, gegen die SCB frei und ohne Druck aufspielen kann. «Gegen Nyon aber wollten wir unbedingt punkten. Leider haben wir dieses Ziel auf dem Feld nicht konsequent und bestimmt genug verfolgt.» Nun gelte es, diese Versäumnisse selbstkritisch im Training aufzuarbeiten.