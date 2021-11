Basketball Swiss Central erlebt Dämpfer in Neuchâtel Nach drei Siegen in Folge muss Swiss Central bei Union Neuchâtel eine deutliche Niederlage einstecken.

Mit 16 Punkten bester Luzerner: Michael Phillips (Mitte). Bild: Martial Trezzini / Keystone (Genf, 20. Oktober 2021)

Swiss Central Basketball ist am Samstag mit Ambitionen und Selbstbewusstsein nach Neuenburg gereist. Nach zuletzt drei Siegen gegen Lugano, Boncourt und die Starwings hatten Orlando Bär und sein Team die Chance, mit einem Sieg gegen Union Neuchâtel ihren Platz im oberen Tabellendrittel zu festigen: Das Heimteam machte jedoch von Anfang an klar, dass es andere Pläne hatte. Nach dem Auswärtssieg beim Titelfavoriten Genf, gelang es den jungen Neuenburgern, ihr Potenzial auch gegen Swiss Central abzurufen. Und wie: Nach zehn Minuten führte «Union» mit 10:4, zur Halbzeit war das Spiel schon fast entschieden (48:27). In den ersten drei Vierteln fanden die Gäste aus der Zentralschweiz schlicht kein Mittel gegen die Neuenburger Offensive. Kommt hinzu, dass bei SCB gleich mehrere Spieler einen schwachen Tag erwischten: Antwoine Anderson (11 Punkte), Harding Nana (3) und Joël Fuchs (4) blieben allesamt weit unter ihren Möglichkeiten. Einzig Stan Leemans und Michael Philipps waren am Samstag zumindest in Punkto Statistik auf der Höhe.

«Die Spannung war nicht hoch genug»

«Neuchâtel hat gut gespielt, wir haben schlecht gespielt», so das simple aber deshalb nicht minder zutreffende Fazit von Orlando Bär. Der SCB-Coach war aber nicht nur vom spielerisch Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht. «Bei Neuchâtel war zu spüren, dass sie nach dem Sieg in Genf voller Motivation und Selbstvertrauen auftraten. Das Heimteam drückte von Anfang an aufs Gaspedal, was einige von uns verunsicherte.» SCB hingegen schien sich nach drei Erfolgen in Serie vielleicht schon fast etwas «zu wohl» und sicher zu fühlen. «Die Spannung war bei einigen nicht hoch genug», kritisiert Coach Bär. «Und das kann man sich gegen ein Team wie Neuchâtel natürlich nicht leisten.»

Jetzt kommt Massagno in die Staffeln-Halle

Ein Drama ist die Niederlage in Neuenburg indes nicht. Mit vier Siegen und drei Niederlagen liest sich die Bilanz von Swiss Central noch immer erfreulich. In der Tabelle steht SCB punktegleich mit Genf (4.) auf dem 5. Rang. All das hätte vor dieser Saison wohl kaum jemand erwartet. Genau deshalb wollen sich Bär und seine Spieler von der jüngsten Niederlage auch nicht aus der Ruhe lassen bringen. Er verspricht: «Nächste Woche werden wir vor unserem Heimpublikum wieder anders auftreten.» Das ist auch unbedingt nötig: Zu Gast in der Staffeln-Halle in Reussbühl ist der Tabellenzweite aus Massagno. Just dieses Wochenende mussten die Tessiner in Nyon ihre erste knappe Niederlage (76:78) der Saison einstecken. Dass Massagno zu den Spitzenteams der Liga gehört, weiss natürlich auch Orlando Bär. «Wir werden in den kommenden Tagen besonders hart arbeiten und alles dafür tun, um gegen Massagno die grosse Überraschung zu schaffen.» Am nächsten Samstag wollen es wieder die SCB-Spieler sein, die von Anfang an aufs Gas drücken.

NLA, 7. Runde: Union Neuchâtel - Swiss Central 84:65 (48:27)

Swiss Central: Anderson 11, Schubiger, Ganic, Philipps 16, Nana 3, Plüss 4, Fuchs 2, Leemans 13, Lehmann 8, Schärer 8. – Coach: Bär / Valis. – abwesend: Jusovic (verletzt).