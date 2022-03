Basketball US-Rapper führt Swiss Central zum elften Sieg Swiss Central bezwingt den BBC Nyon und steht neu auf Rang 4 der Swiss Basketball League.

Antwoine Anderson führte Swiss Central gegen BBC Nyon zum Sieg. Eveline Beerkircher

Antwoine Anderson ist ein junger Mann mit vielen Talenten. Der 26-jährige ist nicht nur professioneller Basketballspieler bei Swiss Central Basketball, er verfügt auch über eine künstlerische Ader. Unter dem Pseudonym Too Much!! veröffentlichte der Amerikaner bereits mehrere Rap-Songs. Seine Singles «All to me» und «Calls» sind auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu finden. Spätestens seit Sonntag wissen zudem auch die treusten SCB-Fans von der zweiten grossen Leidenschaft ihres Spielmachers.

Im Anschluss an den 65:56-Heimsieg von Swiss Central über den BBC Nyon dröhnten Andersons Songs aus den Boxen. Aus gutem Grund: Die Nummer 4 von Swiss Central wurde soeben zum besten Spieler des Abends gekürt. Mit 16 Punkten, 4 Rebounds, 3 Assists und 2 Steals (Ballgewinne) leistete der rappende Basketballprofi aus Rochester, New York, einen entscheidenden Beitrag zum 11. Saisonsieg seiner Mannschaft.

Captain Plüss lanciert Endspurt

Nach der bitteren 85:87-Heimniederlage vom vergangenen Mittwoch gegen Boncourt, zeigte Swiss Central gegen Nyon eine ansprechende Reaktion. Besonders attraktiv war die defensiv geprägte Partie zwar nicht – doch das kümmerte Antwoine Anderson nicht.

«Wenn es uns gelingt, unsere Gegner unter 60 Punkte zu halten, haben wir gute Chancen auf den Sieg – alles andere ist zweitrangig»,

so MVP Anderson nach dem Spiel. Einen wichtigen Beitrag leistete auch Michael Plüss. Der langjähriger SCB-Captain erzielte zwar «nur» drei Punkte – diese kamen jedoch genau zur richtigen Zeitpunkt.

Nachdem SCB aus der Distanz zunächst 9 Mal (!) in Folge daneben warf, war es Plüss, der mit einem Dreipunktewurf zur 49:39-Zwischenführung traf. «Das fühlte sich an», so Plüss, der zuletzt häufig Pech im Abschluss hatte. Der Dreier tat aber nicht dem Captain selbst, sondern auch seinem Team gut. Mit seinem Wurf lancierte Plüss einen kurzen aber effektiven Schlussspurt. Trotz allem sprach Plüss nach der Partie von einem «schweren Kampf». «Beide Teams schenkten sich nichts.»

Es folgt ein happiges Schlussprogramm

Dank dem jüngsten Erfolg gegen Nyon steht Swiss Central neu auf Rang 4 der Swiss Basketball League. Am kommenden Wochenende wird sich zeigen, ob SCB auch gegen Teams aus der Top 3 bestehen kann. Gegen Union Neuchâtel gehen die Zentralschweizer als grosse Aussenseiter ins Spiel. Und weil in den kommenden Wochen – nebst Heimspielen gegen Lugano und Monthey – weitere Auswärtspartien gegen Fribourg (1. Rang) und Massagno (2.) anstehen, ist es denkbar, dass Swiss Central seinen vierten Platz bis zum Ende der Qualifikation wieder abgeben muss. Darauf wetten sollte man allerdings nicht: Erstens hat Swiss Central dieses Jahr schon für einige Überraschungen gesorgt – und zweitens will Antwoine Anderson auch in Zukunft wieder einmal seine eigenen Songs in der Halle hören.

Telegramm

NLA, 22. Runde, Mittwoch, Staffeln.

Zuschauer: 250

Swiss Central – BC Boncourt 65:56 (28:28)

SCB: Philipps 14, Ganic, Birboutsakis, Anderson 16, Rauch 7, Jusovic 2, Plüss 3, Fuchs 6, Obim 3, Leemans 13, Lehmann 1 – Coach: Bär / Valis.