Weltcup-Finale: Bau der Snowboard- und Skicrossstrecke in Veysonnaz ist eine Herausforderung

Das Weltcup-Finale von Snowboard- und Skicross findet an diesem Wochenende erstmals in Veysonnaz im Wallis statt. Die zwei Disziplinen werden auf derselben Strecke durchgeführt, was für die Kursbauer eine Herausforderung ist