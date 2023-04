Beachvolleyball «Ich hatte auch viel Wut in mir»: Joana Heidrich will nach Horror-Verletzung zurück an die Spitze Beachvolleyballerin Joana Heidrich hat nach ihrer Schulterverletzung schwierige Monate hinter sich. Monate voller Zweifel und Tränen. Nun will sie aber wieder mit Teamkollegin Anouk Vergé-Dépré Grosses erreichen und hat Olympia vor den Augen.

Joana Heidrich kugelt sich beim WM-Bronze-Spiel in Rom die Schulter aus. Bis zur medizinischen Versorgung vergeht über eine Stunde. Keystone

Service. Schreie. Schmerzen. Am 19. Juni 2022 spielen sich in der Römer Beachvolleyball-Arena Szenen ab, die durch Mark und Bein gehen. Das Schweizer Duo Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich ist auf bestem Wege, historisches zu erreichen. Noch nie konnte sich ein Frauenteam aus der Schweiz eine WM-Medaille umhängen lassen. Der erste Satz geht mit 21:16 an die beiden, im zweiten führen sie souverän mit 10:7. Doch dann kommt es zur verhängnisvollen Szene: Heidrich schlägt auf, es folgen gellende Schreie. Die rechte Schulter ist ausgekugelt. Das Turnier endet abrupt. Bis zur medizinischen Versorgung vergeht über eine Stunde.

Die 31-jährige Zürcherin muss eine Schulteroperation über sich ergehen lassen. Es folgt eine Zeit der Ungewissheit, begleitet von vielen Tränen, schweisstreibender Arbeit. Fast zehn Monate nach dem geplatzten WM-Traum strahlt Heidrich wieder Zuversicht und Ehrgeiz aus. Am Montag tritt sie zusammen mit Teamkollegin Vergé-Dépré, das erfolgreichste Beachvolley-Duo der Schweiz, im Münsterturm in Bern vor die Medien. Sie wollen wieder hoch hinaus.

«Ich habe harte Monate mit zahlreichen Hürden hinter mir. Zwischenzeitlich ging es nur darum, die Finger wieder überhaupt ansteuern zu können, weil sich der Nerv verabschiedet hatte.» Die Szene, in der sie sich die Verletzung zuzog, habe sich Heidrich lange nicht anschauen können. «Ich hatte auch viel Wut in mir.» Auch, weil die medizinische Betreuung so lange auf sich warten liess. Nach etwa vier Monaten konnte sie sich das Ganze wieder anschauen.

Erstes Turnier steht an

Auch Teamkollegin Anouk Vergé-Dépré hat keine einfache Zeit hinter sich. «Es war unklar, ob wir wieder jemals in diesem Duo werden trainieren können. Es war ein langer Weg.» Anfangs Dezember stehen die beiden erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. «Es hat viel Überwindung gebraucht, um wieder einen Ball zu schlagen», erzählt Heidrich. Angst davor, dass sie sich die Schulter erneut auskugeln könnte, habe sie aber keine.

Anouk Vergé-Dépré (links) und Joana Heidrich greifen wieder nach Turniersiegen greifen. Keystone

Nun greifen die Olympia-Bronze-Gewinnerinnen Ende April erstmals seit der WM wieder gemeinsam ins Geschehen ein. Im brasilianischen Uberlandia werden die Schweizerinnen ein Turnier der höchsten Kategorie bestreiten. «Ich will jedes Turnier gewinnen. Nichtsdestotrotz weiss ich, woher ich komme», sagt Heidrich. Ihr sei bewusst, dass alle Augen auf das Duo gerichtet sein werden, die Gegnerinnen häufig auf sie spielen werden. Die 31-Jährige, dessen spiel von viel Power geprägt war, sei nun variabler geworden. «Ich muss nun schlauer spielen.»