Beachvolleyball-Nachwuchs kämpft im Lido Luzern um den Meistertitel Im Strandbad Lido findet vom 21. bis 23. August das Finalturnier der Swiss Volley Junior Beach Tour statt. Erstmals seit 1992 werden in Luzern in vier Kategorien die Schweizer Meister erkoren.

Beachvolley-Fans können Ende August im Lido Luzern die Titelkämpfe im Schweizer Nachwuchs verfolgen.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. Mai 2018)

Vom 21. bis 23. August findet im Strandbad Lido Luzern das Finalturnier der Swiss Volley Junior Beach Tour statt. Bei den Knaben und Mädchen werden in jeweils vier Kategorien (U15, U17, U19 und U21) die Schweizer Meister im Nachwuchs erkoren. «Für junge Spieler ist es wichtig, jedes Jahr zu sehen, wo sie stehen. Es geht um Titel, es ist der Höhepunkt der Saison», sagt OK-Präsident Max Meier. Erstmals seit 1992 findet damit in Luzern wieder eine Schweizer Meisterschaft statt.

Wegen des Coronavirus ist der Spielplan durcheinandergewirbelt worden. Bis am 6. Juni fanden keine Qualifikationsturniere statt, seither herrscht jedoch Hochbetrieb. «Viele Turniere werden in den Sommerferien nachgeholt. Sie sind praktisch alle voll besetzt, weil nur wenige ins Ausland verreisen», stellt Meier fest. Das Budget des Finalturniers beträgt 30 000 Franken. Einen Drittel stellt Swiss Volley zur Verfügung, der Rest soll über Sponsorengelder generiert werden. Maximal 1000 Personen werden Zugang auf das Gelände erhalten, auf den Tribünen wird wohl Maskenpflicht herrschen. «Die Masken geben wir gratis ans Publikum ab», so Meier.