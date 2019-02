Beat Feuz verpasst WM-Medaille in der Abfahrt: «Fair war es nicht» +++ Jansrud siegt vor Svindal und Kriechmayr

Die norwegischen Routiniers schlagen in der WM-Abfahrt in Are zu. Kjetil Jansrud gewinnt vor Teamkollege Aksel Lund Svindal, derweil Beat Feuz eine Medaille knapp verpasst.