Serie «Bei uns gab es auch mal einen Whisky»: Der Innerschweizer Schwinger Leo Betschart blickt auf seinen Unspunnensieg 1981 zurück: Der Zuger Leo Betschart (64) gewann 1981 das Unspunnenfest. Als Vorbereitung auf den Wettkampf ging er fünf Wochen in die Ferien.

Es ist Freitagmorgen, der 4. September 1981. Die Maschine landet am Flughafen Zürich-Kloten. Ein junger Mann steigt aus, er ist 25-jährig. Die vergangenen fünf Wochen hat er in Kalifornien verbracht und Verwandte getroffen. Sein Kopf ist voller neuer Eindrücke. Das Fernweh ist stärker denn je.

Der junge Mann heisst Leo Betschart. Zwei Tage später sitzt er in einem Car Richtung Interlaken. Im Bus sind lauter Mitglieder des Schwingklubs Cham-Ennetsee. Es ist früher Sonntagmorgen, die Gruppe fährt zum Unspunnenfest. Der Anlass findet nur alle sechs Jahre statt, deswegen ist er so bedeutend. Der Klubpräsident versucht, seine Schwinger auf den Wettkampf einzuschwören. «Männer! Einer von euch wird heute den Sieg holen!», sagt er. Leo Betschart horcht den Worten des Präsidenten. «Aber ich fühlte mich doch nicht angesprochen», sagt er rückblickend. Der Rückkehrer aus den USA ahnt nicht, dass er an diesem Tag ein Kapitel Innerschweizer Schwingergeschichte schreiben wird. Als er im ersten Gang Peter Lengacher, einer der besseren Berner, mit einem Schlungg aufs Kreuz legt, ist das Fest lanciert.

Leo Betschart (Mitte) beim Unspunnenfest 1981 gegen Jörg Schneider im 3. Gang. Paolo Foschini/Keystone (Interlaken, 6. September 1981)

Der Wegbereiter für Harry Knüsel

Es gibt zwei Geschichten, die man sich in der Schwingerfamilie über Leo Betschart erzählt. Zum einen der Unspunnen-Titel 1981, zum anderen sein kluges Vorgehen am «Eidgenössischen» 1986 in Sion. Betschart, bereits im Herbst seiner Karriere, musste im 7. Gang gegen den amtierenden König Ernst Schläpfer antreten. «Ich wusste, dass er gewinnt, wenn ich auf Risiko schwinge», sagt Betschart. Er wollte aber nicht, dass Schläpfer zu einem weiteren Sieg kommt. Mit einem weiteren Sieg hätte Schläpfer im Schlussgang gegen Harry Knüsel beste Chancen auf den Titel gehabt. Betschart ging nicht volles Risiko ein und stellte Schläpfer schliesslich. Der Appenzeller kam zwar trotzdem in den Schlussgang, hatte sich aber einen Punkt Rückstand auf Knüsel eingehandelt und musste nun angreifen. Knüsel konterte einen Angriff und wurde zum ersten (und bislang einzigen) Innerschweizer Schwingerkönig. Betschart sagt: «Ich wusste, dass ich nicht mehr König werde. Dass aber ein Zuger Teamkollege den Titel holte, machte mich überglücklich.»

Noch einmal auf den Stoos gehen

Einmal im Jahr kehrt er in die Schweiz zurück: Leo Betschart. PD

Mittlerweile wohnt Betschart in Kanada (siehe Box), es war ein logischer Schritt. Die Familie trägt das Fernweh in der DNA. Die ersten Betscharts verliessen 1893 das Muotathal und zogen nach Sacramento, Kalifornien. Leo Betschart liess sich 2011 in Kanada nieder. Er wohnt in der Provinz Nova Scotia, einer Halbinsel im Atlantik. Die Landschaft ist durchzogen von Seen, das Klima erinnert an die Innerschweiz. 1000 Kilometer entfernt von Nova Scotia liegt Québec, wo einige Exil-Schweizer Schwingfeste veranstalten. In der Schweiz besuchte er zum letzten Mal 2010 ein Schwingfest, das «Eidgenössische» in Frauenfeld. Im Internet schaut er sich Liveübertragungen der Schweizer Wettkämpfe an. «Wegen der Zeitverschiebung muss ich schon morgens um halb drei aufstehen. Und wenn ihr Mittagspause macht, esse ich Frühstück.» Vermissen würde er die Wettkämpfe nicht, ein bestimmtes Fest hat er aber noch auf der Bucket List. «Ich würde gern wieder einmal Zuschauer am Stoos-Schwinget sein, das wär mir wichtig.»

Wenn Betschart über das Schwingen redet, klingt das, als hätte er nichts damit zu tun. «Das sind Geschichten wie aus einem anderen Leben», sagt er. Er ist weit davon entfernt, die früheren Zeiten zu verklären, er lässt sich nicht zu «Früher-war-alles-besser» hinreissen. Lieber betont er, wie er die heutige Generation bewundert.

«Sie schwingen sehr attraktiv und angriffig, das macht Freude zuzusehen. Auf los geht’s los, da gibt es kein Abtasten, kein Techtelmechtel.»

Früher sei vieles nicht so professionell gewesen. «Wir haben ja hie und da noch einen Whisky getrunken. Zwar nicht während des Wettkampfs, aber danach schon.» Kurz hebt er dann doch den Mahnfinger. «Mir scheint, dass die Bedeutung von Rangschwingen abnimmt. Und das ist sehr schade. Die Rangschwingen stärken die Klubs. Sie sind letztlich die Basis des Sports.»

Unter der Dusche wird er Unspunnen-Sieger

Der Schwingsport erlebte eine Professionalisierung. 1981 hat Leo Betschart nur vier Wettkämpfe bestritten vor dem Unspunnenfest. In Interlaken fällt das aber nicht ins Gewicht. Nach sechs Gängen hat er fünf Siege und eine Niederlage auf dem Notenblatt. Den Schlussgang verpasst er. Dass Jörg Schneider und Heinz Seiler im Schlussgang stellen, bekommt er nicht mit, weil er bereits unter der Dusche ist. Als er umgezogen zurück auf dem Schwingplatz erscheint, erfährt er von seinem Sieg. «Ich glaubte es nicht und wollte es zuerst selbst nachrechnen.» Spätestens als ihm Bundesrat Leon Schlumpf zum Sieg gratulierte, kam ihm die Realität unwirklich vor. Es folgte ein Empfang in seinem Wohnort Sins, Tag später in Cham. Ob der Präsident an Betschart dachte, als er im Bus von einem Chamer Sieger redete, ist nicht überliefert.