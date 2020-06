Beim Spiel gegen den FC St.Gallen wird ein FCZ-Stürmer von einem Zuschauer als «scheiss Mohrechopf» beschimpft Aiyegun Tosin, Stürmer beim FC Zürich, wurde während des Spiels am Donnerstag im St.Galler Kybunpark von einem Zuschauer beleidigt. Er wehrte sich.

Aiyegun Tosin wehrt sich mit einer Geste gegen die Beleidigungen. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

(red) Der FC Zürich war am Donnerstag beim Leader FCSG im Kybunpark zu Gast. Der FCZ gewann das Spiel mit 4:0, zwei der Tore schoss Stürmer Aiyegun Tosin. Beim Jubel über seinen Treffer in der 64. Minute wurde Tosin von einem Zuschauer beschimpft, wie «20 Minuten» schreibt. Auf einem Youtube-Video ist ab Minute 14:07 zu hören, wie ein Mann «scheiss Mohrechopf» ruft.

Auf Bildern des SRF ist zu sehen, dass Tosin Pfiffe der Fans bereits vor der Beschimpfung mit einem Finger auf seinen Lippen quittierte. Diese Geste brachte dem 21-Jährigen eine Verwarnung wegen Unsportlichkeit ein, schreibt das Onlineportal weiter. Danach setzte der Stürmer zum Protest an und kniete sich für kurze Zeit hin. Eine bekannte Geste: So machte es auch der einstige Football-Quarterback Colin Kaepernick 2016 während der US-Nationalhymne, um gegen die Ungerechtigkeit gegen Schwarze in den USA aufmerksam zu machen.

Der einstige Football-Quarterback Colin Kaepernick (r.) kniete 2016 während der US-Nationalhymne, um gegen die Ungerechtigkeit gegen Schwarze in den USA aufmerksam zu machen. Bild: Marcio Jose Sanchez / AP