Benefizspiel Im Zeichen des Friedens: 10 Fragen und Antworten rund um den Auftritt von Dynamo Kiew in Basel Dynamo Kiew bestreitet am Mittwochabend in Basel ein Benefizspiel. Zehn Fragen und Antworten zu einer speziellen Partie.

Fans von Borussia Dortmund setzen im Benefizspiel gegen Dynamo Kiew ein Zeichen für den Frieden. Sascha Steinbach / epa

Der ukrainische Spitzenklub Dynamo Kiew ist auf einer Benefiztour durch Europa. Seit dem Kriegsausbruch leben die Fussballer ausserhalb der Heimat und sammeln mit Partien wie gegen Basel Geld für ukrainische Kriegsopfer.

Wie verlief die bisherige Europatour von Dynamo Kiew?

Das Spiel im Basler St.-Jakob-Park ist ein weiterer Auftritt in der Europatournee von Dynamo Kiew. Für den ukrainischen Meister ist es bereits das sechste internationale Freundschaftsspiel seit Ausbruch des Kriegs. Auch wenn das Sportliche dabei nicht im Zentrum steht, kann sich die Bilanz sehen lassen. Gegen Legia Warschau, Galatasaray und Dortmund siegte Kiew, gegen Cluj und Zagreb gab es ein Unentschieden.

Einmarsch ins Benefizspiel zwischen Dortmund und Dynamo Kiew. Martin Meissner / ap

Wie geht es mit Dynamo Kiew weiter?

Gleich nach Kriegsausbruch flüchtete das Team aus der Heimat. Der rumänische Trainer Mircea Lucescu hat alles unternommen, damit alle Spieler inklusive Familie nach Bukarest reisen konnten. Die Spieler hoffen, dass der Krieg bald zu Ende ist und sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Auch ihre Nachwuchsteams sind ins Ausland geflohen. Die U19 absolviert Partien in der Youth League und schied im Achtelfinal gegen Sporting Lissabon aus.

Was ist mit der ukrainischen Meisterschaft?

Die Liga wurde Ende Februar unterbrochen, Ende April offiziell abgebrochen. Nach 18 Partien führte Schachtjor Donezk mit zwei Punkten Vorsprung auf Kiew die Tabelle an. Dynamos grosser Konkurrent Schachtjor, der seine Heimspiele längere Zeit in Kiew ausgetragen hatte, ist auch ins Ausland geflohen. Wie Dynamo absolviert auch Schachtjor eine Benefiztour, spielte in Griechenland, Polen, der Türkei und in Kroatien.

Wie gut ist Dynamo Kiew?

Bei Dynamo Kiew handelt es sich um einen absoluten Traditionsverein. Schon 16-mal wurde der Klub ukrainischer Meister, 13-mal hatte Dynamo den Titel in der Sowjetunion geholt. In den letzten Jahren lieferte sich Dynamo einen Zweikampf mit Schachtjor um den Titel. 2015, 2016 sowie im letzten Jahr wurde Dynamo Meister. Noch im Herbst spielte Kiew in der Champions League mit, schied aber als Tabellenletzter aus. 2016 erreichte das Team den Achtelfinal. 1975 und 1986 gewann Kiew den Europapokal der Pokalsieger.

Jubel bei Dynamo Kiew. Sascha Steinbach / epa

Hat der ukrainische Präsident Selenski etwas mit dieser Benefiztour zu tun?

Man könnte denken, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski eine solche Europatour als PR-Masche sieht. Allerdings scheint es so, dass diese Tour in keinem direkten Zusammenhang mit der ukrainischen Politik steht. Ein Blick auf die Hilfsorganisation, für die beim Spiel in Basel gesammelt wird, lässt dies ebenfalls vermuten. Das Geld kommt der Glückskette zugute, die mit dem Betrag die ukrainische Bevölkerung unterstützen wird.

Werden ukrainische Fussballer und sonstige Spitzensportler für den Krieg eingezogen?

Viele Spitzensportler sind gleich nach Ausbruch des Kriegs ins Ausland geflohen. Dennoch kämpfen einige Spitzensportler in der Ukraine. Der einzige ukrainische Olympiasieger von 2021, der Ringer Schan Belenjuk, hilft als einer von vielen aktiven oder ehemaligen Sportstars in Kiew mit. Andere greifen auch zur Waffe: Ex-Tennisprofi Serhij Stachowski meldete sich freiwillig als Reservist und Ex-Biathlon-Weltmeister Dmytro Pidrutschnji verteidigte nach seiner Teilnahme an den Olympischen Winterspielen sein Land. Auch die beiden ehemaligen Boxer und Brüder Wladimir und Witali Klitschko kündigten an, kämpfen zu wollen.

Welche ukrainischen Männer dürfen das Land verlassen?

Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine offiziell nicht verlassen – ausser sie haben mehr als drei Kindern. Mit einer Ausnahmegenehmigung ausreisen dürfen aber auch einige Sportler und Künstler.

Haben ausländischen Spieler bei Dynamo Kiew den Klub wegen des Krieges verlassen?

Ja, das Kader besteht nur noch aus ukrainischen Spielern. Ausländer wie der Pole Tomasz Kedziora, der Ghanaer Mohammed Kadiri, der Slowene Benjamin Verbic, der Portugiese Gerson Rodrigues, der Uruguayer Carlos de Pena oder auch der der Weissrusse Ilja Schkurin verliessen den Verein.

Zeichen gegen den Krieg: die Spieler von Dynamo Kiew und Borussia Dortmund. Martin Meissner / ap

Wie bereitet sich das ukrainische Nationalteam auf das WM-Playoff vor?

Das Playoff-Halbfinalduell gegen Schottland findet für die Ukraine am 1. Juni statt. Am 5. Juni spielt dann der Sieger gegen Wales um das WM-Ticket. Seit dem 1. Mai bereitet sich das ukrainische Nationalteam auf diese Spiele vor. Das Team hat sich in einem Trainingszentrum im slowenischen Brdo zur Vorbereitung getroffen. Mitorganisiert hat das Trainingslager Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. Die Nationalspieler von Dynamo Kiew sind noch nicht eingerückt, stossen aber nach dem Spiel gegen Basel zum Nationalteam.

Welche Duelle hatten Schweizer Klubs mit Dynamo Kiew?

Gute Erinnerungen für Mauro Lustrinelli und den FC Thun: 2005 siegten die Berner Oberländer in der Champions-League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew. Keystone (3. August 2005)

Schöne Erinnerungen an Dynamo Kiew hat Thun: In der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation 2005 setzten sich die Berner Oberländer durch und qualifizierten sich später sensationell für die Königsklasse. 2013 kam es zum erneuten Duell in der Europa League, Thun blieb aber chancenlos. Zuletzt spielte 2019 Lugano gegen Kiew zweimal Remis. Nicht weniger als viermal waren die Young Boys 2017 gegen Kiew angetreten: zuerst in der Qualifikation zur Champions League, dann in der Europa-League-Gruppenphase. Im Sommer 2021 testete Kiew übrigens gegen vier Schweizer Klubs: Basel, Lausanne, Luzern und Servette – und spielte immer Unentschieden.