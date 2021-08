Berner Kantonales Joel Wicki kehrt ins Sägemehl zurück und muss sogleich gegen Christian Stucki antreten Joel Wicki hat seine Sehnenverletzung auskuriert. Am Sonntag tritt er in Aarberg beim Teilverbandsfest der Berner an. Im 1. Gang kommt es zur Neuauflage des Schlussgang des Eidgenössischen 2019. Sein Gegner ist Schwingerkönig Christian Stucki.

04.07.2021; Ibach; Schwingen - Schwingerliste114. Innerschweizer Schwing- und Aelplerfest;

Joel Wicki

(cza) Die Sehnenverletzung, die er sich am Innerschweizer Schwingfest Anfang Juli zugezogen hat, ist auskuriert. Joel Wicki kehrt am Sonntag in Aarberg beim Berner Kantonalfest ins Sägemehl zurück. Der Sörenberger lässt via Mitteilung ausrichten: «Ich habe in den vergangenen Tagen bei voller Belastung in der Schwinghalle Hasle sehr gut trainiert. Ich spüre derzeit keine Einschränkung mehr und bin entsprechend bereit.»

Wicki, der gemeinsam mit dem Zuger Marcel Bieri die Innerschweiz beim Teilverbandsfest der Berner vertritt, wird erwartungsgemäss nicht geschont. Im ersten Gang wurde ihm Schwingerkönig Christian Stucki zugeteilt. Es ist die Revanche des Schlussgangs des Eidgenössischen 2019. Bieri muss im Anschwingen gegen Kilian Wenger antreten, der vor zwei Wochen auf dem Brünig triumphierte.