Fussball SC Kriens mit weiterer Niederlage in die Winterpause Im 18. Spiel zum 14. Mal verloren: Der SC Kriens unterliegt auswärts bei Aufsteiger Yverdon mit 0:2 (0:1).

Yverdons Nicolas Gétaz ist vor dem Krienser Lino Lang am Ball. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Yverdon, 17. Dezember 2021)

Die Hälfte der Challenge-League-Saison ist gespielt und Kriens steht vorzeitig als Absteiger fest. Klar, mathematisch ist das Wunder noch möglich, und es ist auch schön, an den Weihnachtsmann oder ans «Christchindli» zu glauben – aber in Kriens hat man inzwischen realisiert, dass die entrückte Träumerei nichts mit der harten, traurigen Realität zu tun hat. Der SC Kriens, er hat in dieser nun beendeten Vorrunde nur eines bewiesen: seine Untauglichkeit.

Kriens hätte am Freitagabend den Rückstand auf Yverdon wenigstens ein klein wenig verkürzen können. Aber klar: Die Krienser verloren auch gegen den Aufsteiger, wie schon im Heimspiel übrigens mit 0:2. Der SCK machte zwar eine recht gute Figur, aber keine Punkte. Ebenso bitter: René van Eck hat auch im 5. Spiel als Kriens-Trainer noch keinen Punkt gewonnen. Im neuen Jahr dann? Das wollen wir zuerst noch sehen.

In Yverdon mal eine Halbzeit lang ohne Gegentor überstehen? Wieso nicht? Das wäre beinahe gelungen. Beinahe. Denn in der Nachspielzeit kassierte die Van-Eck-Elf doch noch den obligaten Gegentreffer, geriet durch das Tor von Yverdons Star-Stürmer Kolo Kone (Ex-Servette) in Rückstand.

Ungenügende Abwehr kurz vor dem Pausenpfiff

Immer wieder dasselbe: Kriens bestrafte sich, statt sich zu belohnen – ein Ärgernis. Kriens-Verteidiger Anthony Goelzer hatte im Strafraum ungenügend den Ball befreit, Kone konnte aus 15 m den Ball flach in die Torecke platzieren. Keine gute Ausgangslage für den SCK, zumal bekannt ist, dass die Krienser sich mit dem Toreschiessen schwer tun.

Zehn Minuten vor Schluss erhöhte Yverdon mit einem haltbaren Weitschuss auf 2:0, die Krienser hatten sich vergeblich um den Ausgleich bemüht.

Dass der SC Kriens als einsamer Tabellenletzter in die Winterpause gehen wird und sportlich keine frohen Weihnachten feiern kann, war schon vor diesem Spiel in Yverdon klar. Trotzdem: Einen kleinen Aufsteller, eine kleine Moralspritze hatten sie sich beim SCK schon erhofft. Es blieb bei der Träumerei.