Biathlon Biathlon-Shooting-Star Niklas Hartweg mit Amy Baserga in Single-Mixed-Staffel auf dem Podest Niklas Hartweg und Amy Baserga holten beim Weltcup in Pokljuka für die Schweiz in der Single-Mixed-Staffel mit dem 3. Rang einen Podestplatz.

Amy Baserga und Niklas Hartweg wussten zu reüssieren. Keystone

In dieser noch recht jungen Disziplin, die mit dem Team-Sprint im Langlauf zu vergleichen ist, stand die Schweiz im Gegensatz zur Mixed-Staffel noch nie auf dem Podium. Das Bestresultat ging bislang auf das Konto von Lena Häcki-Gross und Benjamin Weger, die an der WM 2020 in Antholz Platz 5 erreichten.

Hartweg und Amy Baserga hatten gegen das norwegische Duo Vetle Sjaastad Christiansen und Ingrid Landmark Tandrevold keine Chance. Im Kampf um Platz 2 verlor Amy Baserga auf der Schlussrunde nach dem letzten Schiessen das Laufduell gegen die Französin Lou Jeanmonnot.

Hartweg und Amy Baserga holten bei Nachwuchs-Weltmeisterschaften Goldmedaillen. Beide sind nun 22 Jahre alt und fassen im Weltcup Fuss. Der Schwyzer hatte zu Beginn der Saison bereits mit Platz 2 im Einzel-Wettkampf brilliert, die Frau aus Einsiedeln steht erstmals auf dem Weltcup-Podest.

Am Nachmittag steht noch die Mixed-Staffel im Programm. Die Schweiz wird mit Sebastian Stalder, Jeremy Finello, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross antreten. Der Schweizer Podestplatz in dieser Disziplin stammt ebenfalls aus Pokljuka. Im Dezember 2018 waren Lena Häcki, Elisa Gasparin, Finello und Weger erfolgreich unterwegs. (sda)