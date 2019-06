Bildstrecke

6000 Zuschauer in Zug – aber die Kroaten jubeln

Die Schweizer Nationalmannschaft verliert in der Zuger Bossard-Arena gegen Kroatien mit 28:33 (13:17). Weil Serbien seinerseits in Belgien siegt, muss die Schweiz doch noch um die EM-Qualifikation bangen: Am Sonntag in Serbien darf sie nicht höher als mit vier Toren Unterschied verlieren.