RINGEN Die Willisau Lions kämpfen gegen RS Freiamt 17:17 – und gewinnen den ersten Finalkampf Dramatik pur in der Sporthalle Bachmatten im aargauischen Muri: Nach neun Kämpfen führte Freiamt gegen die Willisau Lions mit 16:14 Punkten. Im letzten Duell des Abends behielt der Routinier Jonas Bossert die Nerven und glich mit seinem Erfolg zum 17:17-Endstand aus. Dank mehr Einzelsiege (7:3) auf der Matte triumphierte schliesslich der Titelverteidiger im ersten Playoff-Final gegen das heimstarke Freiamt.

Willisaus Timon Zeder (rechts) im Kampf mit dem Freiämter Nils Leutert.

Der Sieg gegen den Erzrivalen wurde von den Luzernern euphorisch gefeiert. Mittendrin der neue Greco-Cheftrainer Philipp Rohrer. «Der Sieg ist fantastisch. Der grössere Wille war entscheidend. Trotz des herben Rückschlags mit der Niederlage des Olympiaringers Stefan Reichmuth zeigte das Team seine grosse mentale Stärke. Nach der Pause waren die Athleten bis in die Haarspitzen motiviert und sind förmlich über sich hinausgewachsen», resümierte ein strahlender Rohrer.

Freiamt-Cheftrainer Leutert schwer enttäuscht

Das Publikum erlebte packenden Ringsport. Die Luzerner legten einen Traumstart hin. Überragend schon der Auftaktsieg von Timon Zeder. «Mit dem Erfolg gegen Nils Leutert rechnete ich nicht unbedingt. Dank meiner guten Verfassung ist mir dieser nach einem Unterbruch von drei Jahren im Freistil wieder einmal gelungen», sagte das Leichtgewicht. Dimitar Sandov kontrollierte den Kampf gegen Nino Leutert souverän und kam mit einem Ausheber zum entscheidenden Punktegewinn.

Mit Durchdrehern imponierte das 119 Kilogramm schwere Kraftpaket Delian Alishahi gegen den körperlich unterlegenen Internationalen Damian von Euw. Im vierten Kampf des Abends hielten die Luzerner Fans kurz den Atem an. Das Aushängeschild Stefan Reichmuth lancierte den Kampf gegen Magomed Ayskhanov mit einem Beinangriff. Der Russe konterte am Boden und brachte seinen Gegner auf die Schulter. Dabei riskierte Reichmuth in der Verteidigung zu viel und verletzte ich am linken Oberschenkel.

Nach fünf Durchgängen lag Willisau mit 6:10 im Rückstand. «Jetzt wird es extrem schwierig. Wir müssen unbedingt zurückschlagen, wenn wir wieder Meister werden wollen», sagte Samuel Scherrer, der zweifache Vize-Europameister von 2020 und 2021, im Pauseninterview. Nach seiner Knieoperation im November puschte er das Team vom Mattenrand aus. Und tatsächlich setzte sich im zweiten Kampfabschnitt die ringerische Klasse der Willisau Lions durch. Erstmals gelang dem grossen Talent Michal Portmann dank zwei perfekter Durchdreher der Sieg gegen den Olympiateilnehmer Pascal Strebel. Sein zwei Jahre älterer Bruder Tobias doppelte in einem kräfteraubenden Duell gegen Randy Vock, den EM-Bronzemedaillengewinner von 2019, gleich nach. Der 22-Jährige siegte mit 5:0 Punkten. Für den krönenden Abschluss der ausgeglichenen Partie sorgte Jonas Bossert. Nach einer spektakulären Souplesse gegen Yves Müllhaupt verwaltete der 35-Jährige den 7:0 Punktevorsprung bis am Schluss geschickt.

Nach der Heimniederlage war Marcel Leutert, der Cheftrainer von Freiamt, schwer enttäuscht und haderte auch mit dem Kampfrichtertrio: «Nach dem Fehlstart fingen wir uns auf und waren mit der 10:6-Pausenführung wieder auf Kurs. Mit der umstrittenen Niederlage von Pascal Strebel kamen wir von der eingeschlagenen Erfolgspur jedoch wieder ab.»

Doch es ist noch nichts entschieden. «Am nächsten Samstag werden wir zurückschlagen und Willisau Lions zu einem dritten Kampf herausfordern», verspricht Leutert.

RS Freiamt – Willisau Lions 17:17 (10:6)

57 kg: Nils Leutert v. Timon Zeder 1:2. – 61 kg: Nino Leutert v. Dimitar Sandov 1:2. – 65 kg: Michael Bucher s. Lukas Bossert 3:0. – 70 kg: Pascal Strebel v. Michael Portmann 1:3. – 75 kg: Randy Vock v. Tobias Portmann 0:3. – 75 kg: Yves Müllhaupt v. Jonas Bossert 1:3. – 80 kg: Marc Weber v. Mansur Mavlaev 1:2. – 86 kg: Christian Zemp s. Daniel Häfliger 4:0. – 97 kg: Magomed Ayskhanov s. Stefen Reichmuth 4:0. – 130 kg: Damian von Euw v. Delian Alishahi 1:2.