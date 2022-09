Handball Brillante Show von Ausnahmekönner Andy Schmid Kriens-Luzern ringt GC Amicitia Zürich mit 39:35 nieder. Andy Schmid macht den Unterschied aus.

Ist schon April 2023? Wer die Stimmung in der Halle, die Dramatik auf dem Platz und das Handgemenge der beiden Lager nach Spielschluss beobachtete, wähnte sich bereits in den Playoffs, in der entscheidenden Phase der Meisterschaft. Doch in der QHL stand gestern erst der dritte Spieltag auf dem Programm, der HC Kriens-Luzern empfing GC Amicitia Zürich zum zweiten Heimspiel.

Andy Schmid überzeugte mit einer hohen Trefferquote und schoss 17 Tore für Kriens-Luzern. Bild: Pius Amrein (Kriens, 11. September 2022)

Die Halle war wieder ausverkauft und wie schon gegen Pfadi Winterthur (29:25) gewann der Gastgeber, diesmal mit 39:35. «Ein Riesenkampf bis zum Schluss, doch das habe ich nicht anders erwartet», konstatierte HCKL-Trainer Peter Kukucka.

Krienser Abwehr hält nicht dicht

Ein Riesenkampf war es definitiv, die Zentralschweizer taten sich mit dem aktuellen Cupsieger enorm schwer. In erster Linie war es aber eine Show, die Show von Andy Schmid, dem Ausnahmekönner im blauweissen Dress. Der 39-jährige Spielmacher zeigte seine Qualitäten bereits in den ersten beiden Partien dieser Saison – was er jedoch gegen die Zürcher bot, war schlicht brillant, eine Ode an den Handball.

Schmids Pässe auf Kreisläufer Marin Sipic, Schmids Auge und Genauigkeit im Abschluss, Schmids unnachgiebiger Vorwärtsdrang begeisterten das Publikum. «Andy hat seine Klasse bestätigt, er hat die Musik dirigiert», lobte Kukucka. Am Ende hatte der 1,90-Meter grosse Mittelmann 17 Tore auf dem Konto, bei einer vorzüglichen Trefferquote von 80 Prozent. Vor allem ihm und dem achtfachen Torschützen Sipic am Kreis war es zu verdanken, dass die Krienser den Kopf aus der Schlinge zogen.

Denn lange sah es danach aus, als ob sie nach dem 26:26-Remis bei Wacker Thun erneut Punkte verlieren würden. GC Amicitia begann stark, nutzte die fehlende Abstimmung in der gegnerischen 6:0-Abwehr gnadenlos aus und führte zur Pause mit 21:18. Kam hinzu, dass sich der Krienser Goalie Rok Zaponsek schon bei seiner zweiten Aktion am Oberschenkel verletzte und grosse Mühe hatte, ins Spiel zu finden.

Der Krienser Torhüter Rok Zaponsek war erst im Verlauf des Spieles auf Betriebstemperatur. Bild: Pius Amrein (Kriens, 11. September 2022)

Nach dem Seitenwechsel stellte Kukucka die Deckung um, liess neu mit einem 5:1-System verteidigen. Das funktionierte besser, GC Amicitia liess sich aus dem Rhythmus bringen. Der Rückstand schmolz, in der 40. Minute gelang Kriens-Luzern erstmals der Ausgleich (26:26), kurz darauf ging es in Führung (28:27).

«Wenig hat heute den Unterschied ausgemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir vorne zu wenig geduldig», haderte Zürichs Flügelspieler Adrian Blättler. Der Ex-Krienser spielte stark, genoss den Auftritt in seiner ehemaligen Heimhalle: «Es hat extrem Spass gemacht.»

Spass und Druck für Andy Schmid

Die verbesserte Deckung, ein Goalie, der allmählich auf Betriebstemperatur fand und das Genie Schmid im Angriff sorgten in einer spannenden Partie schliesslich für die Wende und für den zweiten Krienser Saisonsieg.

«Ich fühle mich gut, Handball macht mir Spass, doch ich spüre auch Druck. Ich habe Respekt davor, in diese Liga zu kommen und nicht gut zu spielen», erklärte Schmid nach seiner Galavorstellung und kritisch merkte er an: «Es ist nicht gut, wenn ein Spieler so viele Tore erzielt. Es ist nicht der Sinn der Sache und auch nicht zukunftsorientiert.» Denn so magisch seine Show auch war, die Krienser brauchten gegen GC Amicitia Zürich zu viel Andy Schmid, um zu siegen.

Doch eben: Auch wenn es nicht den Anschein macht, die Playoffs sind noch weit weg und die Krienser haben genügend Zeit, um an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Ihr Spiel war gestern schneller als gegen Winterthur und Thun, die Deckung entpuppte sich jedoch als Achillesferse.

«So viele Tore erlebte ich letztmals bei den Junioren»,

sagte Trainer Kukucka, die verschiedenen Spielertypen funktionieren hinten noch nicht zusammen. Das nächste Mal auf die Probe gestellt wird die Abwehr am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr), im Spitzenkampf auswärts gegen die Kadetten Schaffhausen.