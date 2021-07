Brünig-Schwinget Wer holt sich den Sieg beim Bergklassiker – der Brünig-Schwinget im Ticker 50 Berner, 50 Innerschweizer und 20 Nordwestschweizer schwingen am Sonntag um den Brünig-Titel. Der 1. Gang läuft ab 8 Uhr.

07:28 Uhr

Kommen wir nun aber zu denjenigen Athleten, die hier sind. Das sind die Spitzenpaarungen des 1. Gangs:

Reto Nötzli *** – Kilian Wenger ***

Matthias Aeschbacher *** – Patrick Räbmatter ***

Sven Schurtenberger *** – Florian Gnägi ***

Fabian Staudenmann *** – Werner Suppiger **

Severin Schwander ** – Joel Ambühl **

Andreas Döbeli *** – Thomas Sempach ***

Joel Strebel *** – Curdin Orlik ***

Erich Fankhauser *** – Bernhard Kämpf ***

Simon Anderegg *** – Marcel Kropf **

Kilian von Weissenfluh *** – Roger Erb **

Der Blick in die leere Arena. Urs Flüeler/Keystone

07:25 Uhr

Machen wir zuerst die Buchhaltung. In den letzten Tagen gab es gewichtige Absagen. Schwingerkönig Christian Stucki kuriert seine Entzündung am Rücken aus und nimmt nicht teil. Joel Wicki wollte zuerst mitmachen, entschied sich aber am Donnerstag nach dem Training anders, er wird ebenfalls fehlen. Am Samstagabend wurde schliesslich die Covid-Erkrankung von Remo Käser publik. Er verabschiedet sich in die Isolation. Auch nicht am Start ist der Zuger Spitzenschwinger Marcel Bieri, er leidet an einer Finger- und Schulterblessur.

06:46 Uhr

Einen schönen guten Morgen aus der Brünig-Arena! Und herzlich Willkommen zu unserem Liveticker. Ein echter Höhepunkt der Schwingsaison steht an, der Bergklassiker, der Brünig-Schwinget, das Kräftemessen zwischen dem Innerschweizer und dem Berner Verband - sowie einer Nordwestschweizer Delegation.