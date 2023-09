Bundesliga Bayern schiesst dank Hattrick von Kane Bochum ab, Hoffenheim mit einer Premiere: So schlugen sich die Schweizer im Ausland Gleich sieben Tore schiesst der FC Bayern München gegen Bochum und klettert somit wieder an die Spitze der Bundesliga. Auch erfolgreich hat Gregor Kobel mit Borussia Dortmund sowie Augsburg mit Ruben Vargas und Kevin Mbabu gespielt.

Er schoss drei Tore im Spiel und Bochum ins Elend: Harry Kane. Bild: Anna Szilagyi/EPA

Am Samstagnachmittag standen so einige Schweizer in der Bundesliga auf dem Rasen. Während die einen mit ihrem Team siegten, musste der Aargauer Noah Loosli mit Bochum die bitterste Niederlage von allen hinnehmen.

Loosli spielte auswärts in München. Dort wurde nicht nur das Oktoberfest gefeiert, sondern vor allem eines: Ein Schützenfest in der Allianz Arena. Kaum waren 30 Minuten in München gespielt, zeichnete sich bereits ein klarer Favorit ab. Denn das Heimteam und nun wieder Tabellenerster Bayern führte bereits nach einer halben Stunde mit 3:0. Kurz vor der Pause erhöhten sie gar auf 4:0.

Noah Loosli (rechts) muss sich mit Bochum gegen München geschlagen geben. Bild: Anna Szilagyi/EPA

Somit war München die erste Mannschaft in dieser Saison, denen es gelang vier Treffer in der ersten Halbzeit zu erzielen. Auch nach der Pause ging es in der Allianz Arena mit Toren weiter. Am Schluss gewinnen sie mit 7:0. Drei Tore davon schoss der Engländer Harry Kane. Für Bochum mit dem Loosli ist es nach dem 0:5 im ersten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart die zweite Kanterniederlage.

Ungeschlagener Kobel in Dortmund

Weniger im Tor zu tun als der Bochumer Torhüter, hatte Gregor Kobel mit Dortmund gegen Wolfsburg. Er blieb ungeschlagen. Die Dortmunder konnten dank dem Tor von Marco Reus in der 68. Minute in Führung gehen. Fortan hielten sie die Führung und gewannen drei Punkte. Es hätte das Duell zwischen Kobel und dem Verteidiger Cédric Zesiger sein können. Doch während Kobel das Tor von Dortmund hütete, sass Zesiger lediglich auf der Ersatzbank.

Gregor Kobel blieb gegen Wolfsburg ungeschlagen. Bild: Christopher Neundorf/EPA

Während man vergebens auf das Schweizer Duell zwischen Dortmund und Wolfsburg wartete, gab es zwischen Augsburg und Mainz mit Edimilson Fernandes, Ruben Vargas und Kevin Mbabu gleich drei Schweizer auf dem Rasen zu bestaunen. Nach sechs Minuten führte Mainz in dieser Partie, ehe die Augsburger ausglichen und nachdoppelten. Ab der 61. Minute war das Heimteam aus Augsburg wegen einer Roten Karte gar in der Unterzahl. Doch die Augsburger mit Vargas und Mbabu verteidigten stark und sicherten sich die drei Punkte.

Ohne Schweizer Beteiligung auf dem Rasen, dafür an der Seitenlinie spielte Union Berlin gegen Hoffenheim. Für die Berliner ging es nach der knappen 0:1-Niederlage im Champions-League-Debüt gegen Real Madrid weiter mit der nächsten Niederlage.

Muss Urs Fischer nach der Niederlage gegen Hoffenheim über die Bücher? Bild: Clemens Bilan/EPA

Die Berliner mit Urs Fischer als Trainer mussten sich gegen Hoffenheim geschlagen geben. Union versuchte es immer wieder mit Chancen vor dem Hoffenheimer Tor, kam aber nicht durch. Die Hoffenheimer gewannen das dritte Spiel und startete somit so gut wie noch nie in eine Saison in der Bundesliga.