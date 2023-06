Bundesliga Luzerner heuert wieder bei einem Bundesligisten an: Gerardo Seoane neuer Trainer in Gladbach Nach seiner Entlassung im Oktober bei Bayer Leverkusen hat der dreifache Meistertrainer Gerardo Seoane wieder einen Job: Er heuert bei Borussia Mönchengladbach an.

Neuer Gladbach-Trainer: Gerardo Seoane. Bild: Andreas Gora / dpa

Der Schweizer Gerardo Seoane wird neuer Trainer des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 44-Jährige erhält beim fünfmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis 2026. Seoane folgt auf Daniel Farke, der nach nur einer Saison entlassen worden war. Er trifft damit auf die beiden Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi und Jonas Omlin, dessen Trainer er einst schon beim FC Luzern gewesen war.

Seoane war bis Oktober bei Bayer Leverkusen tätig. Zuvor hat er mit dem BSC Young Boys dreimal in Serie (2019 bis 2021) die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Zuvor war er Trainer des FC Luzern, den er in einem halben Jahr vom neunten auf den dritten Rang geführt hat. Seine Trainerkarriere hatte er einst im FCL-Nachwuchs lanciert. Als Spieler bestritt der Luzerner für Luzern, Aarau, GC und Sion insgesamt 227 Partien in der Super League. Zudem spielte er einst in Spanien für Deportivo La Coruña.

«Gerardo Seoane hat in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Posten erfolgreich gearbeitet. Er ist ein junger, aber doch schon erfahrener Trainer, der zu unserem Fussballansatz passt», sagte Geschäftsführer Roland Virkus.

Zudem wird Nils Schmadtke die Position des Sportdirektors Lizenz bei den Fohlen übernehmen, der zuletzt als Leiter der Scoutingabteilung beim VfL Wolfsburg gearbeitet hat. Neben Schmadtke rückt Philipp Schützendorf (41), bisher Leiter der Analyse bei Borussia, ab sofort zum Leiter des Bereichs Entwicklung auf. Dort ist die Talententwicklung sowie die Video- und Datenanalyse angesiedelt. «Mit diesen Personalentscheidungen stellen wir uns in der Sportlichen Leitung breiter auf», erklärte Virkus. (sid/rg)