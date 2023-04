Bundesliga Morddrohungen gegen Schiri Stegemann – dieser entschuldigt sich und reicht Strafanzeige ein: «Ich fühle mich beschissen.» Der deutsche Bundesliga Schiedsrichter Sascha Stegemann gibt öffentlich seinen schweren Fehler beim Spiel der Dortmunder in Bochum zu, entschuldigt sich, reicht aber Strafanzeige ein. Derweil schäumt Borussia Dortmund vor Wut. Das 1:1 in Bochum hat ein Nachspiel.

Sascha Stegemann im Gespräch mit BVBs Jude Bellingham. Keystone

Am Tag danach gestand Sascha Stegemann geknickt seinen Fehler ein, Borussia Dortmund schäumte nach dem Ausrutscher im Titelrennen vor Wut, und selbst seine Bosse gaben dem Schiedsrichter die Schuld. Nach Drohungen und Anfeindungen stellte der unfreiwillige Hauptdarsteller Strafanzeige - und auch der BVB bemühte sich um Mässigung.

«Ich habe grosses Verständnis für die Emotionen am Freitagabend», sagte Stegemann zwei Tage nach dem Dortmunder 1:1 (1:1) im kleinen Revierderby beim VfL Bochum im Fussball-Talk Doppelpass bei Sport1 und berichtete dann, am Samstag sei «meiner Familie und mir sehr konkret gedroht» worden. Zuvor hatte bereits BVB-Boss Hans-Joachim Watzke die Attacken in den Sozialen Medien gegen den Schiedsrichter als «nicht einmal im Ansatz zu tolerieren» bezeichnet.

🗯 Hans-Joachim #Watzke: "Anfeindungen jeder Art, Verunglimpfungen oder Drohungen, sei es persönlich oder anonym über Social-Media-Kanäle, können wir - aller Enttäuschung zum Trotz - aber nicht einmal im Ansatz tolerieren.“



⬇️ Zur #BOCBVB-Stellungnahme:https://t.co/YPJcx03hRO — Borussia Dortmund (@BVB) April 30, 2023

Doch die entscheidende Frage blieb unbeantwortet: Was machte eigentlich der Kölner Keller, als ein ausbleibender Pfiff die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft beeinflusste?

«Beschissen» fühlte sich Stegemann, als er nach einer «kurzen Nacht» einen regelrechten Medienmarathon absolvierte. Nach dem Foul von Danilo Soares an Karim Adeyemi wäre «ein Strafstosspfiff angebracht» gewesen, er habe die «Situation falsch gelöst», sagte Stegemann dem ZDF.

BVB-Sportdirektor: Absolut fahrlässig, feige und komplett falsch

BVB-Stürmer Adeyemi habe aus seiner Sicht den Kontakt und den Elfmeter «gesucht», erklärte er bei WDR2, «deswegen habe ich auf den Strafstosspfiff verzichtet». Der Videoassistent Robert Hartmann sei «zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich nicht um eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung handelt», sagte Stegemann. Deshalb sei er nicht aufgefordert worden, sich die Szene noch einmal auf dem Monitor anzusehen. «Es wäre besser gewesen, noch mal einen Blick zu nehmen», gab er zu.

Die umstrittene Szene im Spiel gegen Bochum. Vielleicht hätte man den Moment noch einmal im Bildschirm anschauen sollen. Keystone

Genau das hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei seinem Besuch in der Schiedsrichterkabine und nachher vor Journalisten in den Katakomben des Ruhrstadions gefordert. «Der Videoschiedsrichter muss sagen, es ist diskutabel, und dann muss er rausgehen und es sich anschauen», sagte der Ex-Nationalspieler, der seine Kritik ruhig und sachlich begann und dann demonstrativ die Lautstärke hochdrehte. Nicht auf den Videobeweis zurückzugreifen, sei «absolut fahrlässig, feige und komplett falsch». Sein Fazit: «Heute ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen.»

Die Sportliche Leitung der DFB-Schiedsrichter schob am Samstag aber Stegemann und nicht Hartmann den Schwarzen Peter zu. «Die Erwartungshaltung muss bleiben, dass solche Vorgänge vom Schiedsrichter auf dem Platz richtig entschieden werden, ohne dass eine Unterstützung durch den Video-Assistenten notwendig wird», hiess es in einer Presseerklärung. Und auch Stegemann selbst übernahm diese Wortwahl. Am Sonntag berichtete er, Hartmann gehe es «genauso wie mir».

Stegemann überlegt sich eine Pause einzulegen

Pikant: Vor einem halben Jahr hatte der Schiedsrichter aus Niederkassel einen Elfmeter gegen Dortmund nach einem Foul von Adeyemi nicht gepfiffen und ebenfalls nicht auf die Videobilder geschaut - der BVB siegte damals in Frankfurt 2:1. Schon damals war der Wirbel gross. Jetzt will Stegemann «die Dinge sacken lassen», um dann zu entscheiden, «ob eine Pause Sinn macht».

Bei allen hitzigen Diskussionen um den Schiedsrichter und dessen Fehler - die Dortmunder hatten noch zwei weitere gesehen - ging am Freitagabend in Bochum weitgehend unter, dass der BVB nach dem frühen 0:1 durch Anthony Losilla (5.) und dem Ausgleich durch Adeyemi (7.) Chancenwucher betrieb.

Nach dem sechsten Pflichtspiel in Folge auswärts ohne Sieg - nach dem 2:2 bei Schalke 04 und dem 3:3 beim VfB Stuttgart zum dritten Mal bei einem Abstiegskandidaten - machte Dortmund die unverhoffte Gelegenheit auf den ersten Meistertitel seit elf Jahren womöglich selbst schon wieder zunichte. «Es ist für uns eine einmalige Chance», klagte Trainer Edin Terzic, «es ist vielleicht für mich eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschale zu kommen.» (sid)