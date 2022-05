Rollsruhlsport Parasportlerin Catherine Debrunner verschiebt Grenzen Die Thurgauer Rennrollstuhlsportlerin lebt in Geuensee und ist seit Anfang Jahr Profi. Nun startet die 27-Jährige an den Parathletics in Nottwil gleich sieben Mal – und mit grossen Ambitionen.

Das Programm hat es in sich, aber solche Herausforderungen liebt die Spitzenathletin. Im Rahmen der Parathletics in Nottwil (siehe Box) wird Catherine Debrunner von Donnerstag bis Sonntag sieben Wettkämpfe absolvieren. Die Veranstaltung ist so etwas wie ein Jahreshöhepunkt, weil die WM in Japan verschoben worden ist. Debrunner sagt:

«Das steigert den Wert der Parathletics zusätzlich.»

An den Paralympics gewann Catherine Debrunner die Goldmedaille über 400 m.

Die 27-Jährige, die seit Ende 2018 in Geuensee lebt, steckt im Grunde noch am Anfang eines Abschnitts, in dem in ihrem Leben einiges anders ist. Seit Anfang Jahr setzt sie ganz auf den Sport, und sie merkt, dass sich das für sie lohnt. Weil sie es schafft, Grenzen zu verschieben. Weil sie eines realisiert: Sie wird immer besser.

Das prägende Erlebnis 2008 in New York

Die Geschichte von Catherine Debrunner hat ihren Ursprung im Thurgau. Wegen eines Tumors an der Wirbelsäule ist sie seit ihrer Geburt körperlich beeinträchtigt, aber als Kind schon liebt sie die Bewegung. Mit acht Jahren sitzt sie im Rahmen eines Sportcamps zum ersten Mal in einem Rennrollstuhl, hat sofort Spass daran und vor allem auch: Talent. Sie wird von Trainer Paul Odermatt gefördert, einer Kapazität in der Branche, aber vorderhand steht der Spass im Vordergrund. Bis sie 2008 nach New York fliegt, an der WM der Juniorinnen fünfmal an den Start geht – und alles abräumt. Über 100 m, 200 m, 400 m, 800 m und 1500 m holt sie Gold und nimmt ganz viele Eindrücke mit nach Hause, dazu einen speziellen Award. Sie wird von den Gastgebern als U16-Athletin «mit dem grössten Potenzial» ausgezeichnet. Für sie ist das nicht bloss ein netter Titel, sondern ein Antrieb, um noch mehr in den Sport zu investieren. Sie entwickelt sich zu einer Athletin, die 2016 in Rio ihre Premiere an Paralympics erlebt.

Parathletics Für die Parathletics vom Donnerstag bis Sonntag in Nottwil haben sich rund 300 Athletinnen und Athleten angemeldet. Neben den Rollstuhlrennen werden Wettkämpfe für Seh- und Lernbehinderte sowie für Athleten mit Amputationen angeboten. Die Parathletics finden bereits zum achten Mal in Nottwil statt und sind Teil des World Para Athletics Grand Prix, einer Rennserie mit sieben Wettkämpfen auf dem ganzen Globus. Mehr Infos: parathletics.ch

Dann legt sie eine zweijährige Wettkampfpause ein, um sich ihrer Ausbildung zu widmen: Sie besucht die Pädagogische Hochschule und wird Primarlehrerin. In ihrer Freizeit trainiert sie zwar, aber auf Starts verzichtet sie. Heute sagt Debrunner: «Die Auszeit tat mir richtig gut.» Mit Ende des Studiums fängt sie wieder an, Rennen zu bestreiten, und nimmt sich eines vor:

«Ich gebe Vollgas.»

2019 wird sie in Dubai Weltmeisterin

Sie hat den Ehrgeiz, mit der internationalen Elite mitzuhalten. Und weil sie hierzulande nirgends bessere Bedingungen vorfindet als im Schweizer Paraplegiker-Zentrum, zieht sie aus der Ostschweiz ins Luzernische. «Die Infrastruktur und die Betreuung in Nottwil sind für Rollstuhlsportlerinnen und Rollstuhlsportler einfach top», sagt sie. Ihr Plan geht auf. Im November 2019 feiert sie in Dubai ihren bis dahin grössten Triumph, als sie auf ihren Paradestrecken brilliert: Über 400 m wird sie Weltmeisterin, über 800 m gewinnt sie Silber.

2020 schlägt sie neue Wege ein. Sie trennt sich von Trainer Odermatt, mit dem sie 17 Jahre zusammengearbeitet hat. Ihr neuer Coach heisst Arno Mul, ist Holländer und ein Freund der klaren Ansage. Debrunner erinnert sich an Worte, die sie früh von ihm zu hören bekam: «Du bist ein Weichei.» Was wie eine Beleidigung klingt, nimmt die Schweizerin als Motivation, ihre Komfortzone zu verlassen. Ihr Fazit: «Ich bin leidensfähiger geworden. In den vergangenen zwei Jahren habe ich enorme Fortschritte gemacht.» In diese Zeit fallen auch die Paralympics 2020, die mit einem Jahr Verzögerung in Tokio stattfinden. Debrunner sprintet über 400 m zu olympischem Gold, über 800 m reicht es ihr zur Bronze. Das macht Lust auf mehr, und am liebsten würde sie nach Tokio ohne Pause fortfahren, so gross ist ihr Tatendrang. Sie muss quasi zu einer dreiwöchigen Pause gezwungen werden, um ihrem Körper die nötige Erholung zu gönnen. Aber sie weiss nun, dass sie Profi werden möchte. Ende Jahr hört sie als Lehrerin auf, «obwohl mir der Beruf wahnsinnig gut gefällt und ich weiss, dass mir die Kinder bald fehlen».

Catherine Debrunner verbringt im Frühjahr fünf Wochen in Arnhem, um in Hollands Olympischem Trainingszentrum Papendal an ihrer Form zu feilen. Dort, wo auch Fussgänger trainieren. Dort also, wo Inklusion gelebt wird. «Es wäre schön, wenn das auch in der Schweiz möglich wäre», sagt Debrunner, «weil man gegenseitig wahnsinnig viel profitieren kann.» Im Juni fährt sie mit dem Auto und ziemlich viel Gepäck wieder nach Arnhem und wird dort drei Monate lang bleiben.

Sie liebt das Abenteuer, sie scheut sich nie vor Neuem, und darum wagt sie sich an ein für sie noch unbekanntes Projekt: Im September will sie in Berlin erstmals einen Marathon bestreiten. In dieser Disziplin sind die Krienserin Manuela Schär und der Nottwiler Marcel Hug absolute Weltspitze. Für Catherine Debrunner ist das Duo eine Inspiration. Daneben bewundert sie die kanadische Rollstuhlathletin Chantal Petitclerc ebenso wie die holländische 400-m-Hürdenläuferin Femke Bol, «eine total coole Persönlichkeit».

Die Regeneration ist ein wichtiger Faktor

Debrunner hat in den vergangenen Jahren an Selbstvertrauen gewonnen, die Perfektionistin ist auch zielstrebig geworden. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie nicht mehr zu oft nach links und rechts schauen darf, sondern konsequent ihre Linie verfolgen muss – «sonst komme ich nicht weiter». Und sie hat gelernt, dass weniger manchmal mehr ist. Sie legt inzwischen grossen Wert auf die Regeneration und achtet darauf, dass sie es bei maximal zehn Trainingseinheiten pro Woche belässt. «Mir ist bewusst geworden, was für ein wichtiger Faktor die Erholung ist», sagt sie. Darum gönnt sie sich auch einmal freie Stunden in der Natur. Oder sie vertieft sich gerne in ein Buch.

Bis zu den Paralympics 2028 in Los Angeles will sie als Spitzensportlerin aktiv bleiben. Mindestens. Aber was in sechs Jahren ist, damit beschäftigt sie sich nicht. Sie konzentriert sich auf die Gegenwart – und wird alles daransetzen, ab Donnerstag in Nottwil aufzutrumpfen.