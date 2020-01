Celestini-Debüt gelingt: FCL siegt mit 3:2 in Zürich Erfolgreicher Start für den FC Luzern mit dem neuen Trainer Fabio Celestini in die Rückrunde. Die Innerschweizer gewinnen beim FC Zürich 3:2 und verlassen fürs Erste die unmittelbare Abstiegszone.

Die entscheidende Szene

In der 27. Minute schafft der FCL mit einem Bilderbuchangriff über Lucas Alves, Ibrahima Ndiaye, Darian Males und Torschütze Francesco Margiotta die komfortable 3:1-Führung.

Francesco Margiotta (Luzern) erzielt das Tor zum 1:3). Martin Meienberger/freshfocus

Das hat zu reden gegeben

Die Luzerner «Fans», in diesem Moment muss man sie mit Anführungszeichen schreiben, ärgern zu Spielbeginn mit einem Feuerwerk. Torhüter Marius Müller versucht sie mit Armbewegungen zum Aufhören zu bewegen. Wenige Minuten später machen es die Zürcher «Fans» den Gästen nach: Auch sie brennen Feuerzeug ab. Schiedsrichter Urs Schnyder muss die Partie für einigen Minuten unterbrechen, die Sicht ist zu schlecht. Dazu ist es sonst schon neblig auf dem Platz.

Feuerwerk muss nicht sein – vor allem, wenn es sonst schon neblig ist. Ennio Leanza/KEYSTONE

Das Resultat

Die Luzerner siegen 3:2, damit beträgt der Vorsprung auf den Barrage-Platz und Neuchâtel Xamax (Niederlage gegen Servette) nun sieben Punkte.

Die erste Halbzeit

Trotz dem frühen Gegentor in der 5. Minute spielt der FCL unbeeindruckt weiter. Idriz Voca mit einem satten Schuss aus 20 Metern führt bereits in der 13. Minute zum 1:1-Ausgleich. Zwischen der 24. und 27. Minute erhöhen die Innerschweizer mit zwei Toren zum 3:1. Sie spielen wie aus einem Guss. Zuerst ist es Idriz Voca, der einen Eckball zu Francesco Margiotta zurücklegt, der Italiener schiesst scharf in den Strafraum, wo Ryder Matos den Ball ins Tor lenkt. Der Brasilianer erzielt sein erstes Tor in der Super League. Danach ist es Captain Lucas Alves der durchs Mittelfeld marschiert und Ibrahima Ndiaye am rechten Flügel anspielt. Der Senegalese passt zur Mitte auf Darian Males, der weiterpasst zu Margiotta. Aus der Drehung trifft der Ex-Lausanner volley wunderschön zum 3:1.

Idriz Voca, Ibrahima Ndiaye und Silvan Sidler (Luzern) jubeln nach dem Tor zum 1:1.

Martin Meienberger/freshfocus

Dem frühen Rückstand ist ein Abwehrfehler des Debütanten Ashvin Balaruban vorausgegangen. Der 18-jährige Linksverteidiger unterläuft einen 40-Meter-Pass von Mirlind Kryeziu, Marco Schönbächler markiert das 1:0 für den FC Zürich bereits in der 5. Minute.

Die zweite Halbzeit

Zuerst streift ein Distanzschuss des frech agierenden Voca die Latte der Zürcher. Anschliessend muss aber FCL-Keeper Müller mehrmals stark parieren. Zwei Kopfbälle von Mirlind Kryeziu auf Eckbälle wehrt er hervorragend ab (59./60.). Auch Aiyegun Tosin bleibt darauf zweimal an Müller hängen. Die Luzerner lassen sich etwas gar fest in die eigene Spielhälfte zurückdrängen.

FCL-Keeper Marius Müller zeigte eine starke Leistung. Andy Mueller/freshfocus

Glück hat der eingewechselte Ex-Captain Pascal Schürpf in der 73. Minute, als ihm im Strafraum ein Ball an den Arm springt. Urs Schnyder aus Escholzmatt ahndet die Szene nicht als Handspiel und damit nicht als Penalty.

Das 2:3-Anschlusstor aus Sicht des FCZ passiert in der 78. Minute dann doch: Silvan Sidler misslingt ein Zuspiel, die Zürcher können dank einem Tor von Blaz Kramer verkürzen. In der Nachspielzeit setzt Nathan einen Kopfball wenige Zentimeter am Torpfosten vorbei, das wäre der 3:3-Ausgleich gewesen.

Doch das Debüt von Trainer Fabio Celestini gelingt, der FCL siegt am Ende mit 3:2 (3:1) in Zürich.