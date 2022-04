Challenge League Kann der SC Kriens den Ligaerhalt am «Grünen Tisch» schaffen? Die Aufstiegs-Aspiranten der Promotion League erhalten die Lizenz für die Challenge League in erster Instanz nicht. Die vier Klubs können ihre Dossiers nun nachbessern. Klappt es in zweiter Instanz auch nicht, könnte dies Folgen für den SC Kriens haben.

Werner Baumgartner, der Präsident des SC Kriens. Jakob Ineichen

Sämtliche 20 Vereine der Super League (FCL) und Challenge League (SCK) haben die Spiellizenz für eine weitere Saison in erster Instanz erhalten. Die Überraschung: Es gab total 24 eingereichte Dossiers, doch die Bewerbungen der vier Promotion-League-Aufstiegsanwärter Breitenrain, Bellinzona, Chiasso und Stade Nyonnais wurden in 1. Instanz abgewiesen. Sie müssen ihre Dossiers nun nachbessern. Die Entscheide der 2. Instanz werden am 20. Mai 2022 kommuniziert.

Erbt der sportlich bereits abgestiegene SC Kriens den Ligaerhalt womöglich am «Grünen Tisch»? Kriens-Präsident Werner Baumgartner: «Ich war am Montagmorgen selber überrascht, wusste zuvor lediglich, dass unser eigenes Dossier akzeptiert wurde.» Baumgartner sagt weiter: «‹Wait and see›. Es gibt nichts anderes, als abzuwarten.» Bei Breitenrain ist bekannt, dass das Stadion Oberliga-untauglich ist, bei den anderen Klubs werden Unklarheiten bei der Eigentümer- und Finanzsituation vermutet.