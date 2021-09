Challenge League «Wir haben viel Arbeit vor uns»: In 28 Spielen muss der SC Kriens noch 35 Punkte holen – Club mit Minus Tabellenschlusslicht SC Kriens ist am Sonntag (14.15) bei Aufstiegsanwärter FC Aarau zu Gast. Wenn schon nicht Punkte, dann müssen die Krienser wenigstens an Sicherheit gewinnen.

Die Stimmung ist nicht gut im Krienser Kleinfeld. Zumindest, was das Aushängeschild des SC Kriens, die Challenge-League-Profimannschaft, betrifft. Sie hat in den acht bisherigen Saisonspielen einen einzigen Punkt geholt, dies im allerersten Spiel in Schaffhausen, danach alles hintereinander verloren.

Das Krienser Team wartet weiterhin auf einen Sieg in dieser Saison. Urs Flueeler / KEYSTONE (Kriens, 17. September 2021)

Das ist nicht gut für Trainer Davide Morandi, der den Coachposten im Sommer von Bruno Berner übernommen hatte, und das ist nicht gut für den Verein, der sich klar zur Challenge League, der zweithöchsten Liga der Schweiz, bekennt. Gemessen am bisherigen Verlauf der Meisterschaft sagen die Prognosen: Diesmal kann sich Kriens nicht retten, diesmal ist der SCK viel zu schwach, viel zu schlecht, diesmal steigt der SC Kriens ab.

Traurig für Kriens: In der Dieci Challenge League, wie die Liga neu nach dem Hauptsponsor und Pizzalieferdienst genannt wird, ist der SCK für die übrigen neun Vereine der Punktelieferant.

Die Chance für Goalie Neuenschwander?

Sportchef Bruno Galliker kramt unterdessen seine bewährte mathematische Formel hervor: «Ich habe es letzte Saison gesagt und ich habe es immer schon gesagt: Gleich viele Punkte wie Spiele am Ende der Saison bedeuten ziemlich sicher den Ligaerhalt.» Bei 36 Spielen bedeutet das, Kriens muss sich noch 35 Punkte erkämpfen. Den Haken an der ganzen Sache erklärt Galliker gleich selber:

«Für diese 35 Punkte haben wir nur noch 28 Spiele zur Verfügung. Wir haben viel Arbeit vor uns.»

Nach dem 0:5 vom vergangenen Samstag auswärts bei Stade Lausanne-Ouchy müssen die Krienser an diesem Sonntag (14.15) wieder auswärts antreten, diesmal beim FC Aarau. «Die Verunsicherung war in Lausanne gross», sagte Galliker nach der hohen Niederlage in der Romandie. Deutlich zu sehen beispielsweise am Torhüter, der zwei Gegentore verschuldete und auch sonst einen wackligen Eindruck hinterliess. Bekommt in Aarau nun Ersatzkeeper Joschua Neuenschwander eine Chance? «Diese Sicherheit, wir müssen sie zurückgewinnen», verlangt Galliker jedenfalls. Und ab und zu auch mal einen Punkt gewinnen. Und irgendwann den ersten Saisonsieg landen. Aber ausgerechnet in Aarau? Aussichtslos.

SCK-GV: Ein Minus von 24000 Franken

Bei den Kriensern fehlt nebst den Dauerverletzten Elia Alessandrini und Ashvin Balaruban auch Offensivspieler Izer Aliu (Fuss). Fraglich ist der Einsatz von Helios Sessolo (Leiste). Anthony Bürgisser befindet sich noch im muskulären Aufbautraining, Lino Lang ist nach seiner Erkrankung wieder mit dabei.

Mitten in der sportlichen Misere veranstaltete der SC Kriens am Donnerstagabend seine alljährliche Generalversammlung. Das Vereinsjahr 2020/21 schliesst der SCK mit einem Minus von 24'000 Franken ab. Vor einem Jahr wurde mit einem Verlust von 200'000 Franken budgetiert, deshalb wird im Kleinfeld aus wirtschaftlicher Sicht von einem erfolgreichen Jahr gesprochen. Für 2021/22 hat SCK-Finanzchef Simon Bachmann einen Jahresverlust von 150'000 Franken budgetiert.

Nun folgt also das aussichtslose Spiel in Aarau. Aussichtslos? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die letzten beissen die Hunde … beziehungsweise: Der Letzte steigt (Ende Saison) ab.