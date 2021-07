Leichtathletik Chamer Trainingsgruppe brilliert in Estland 3x Gold und 2x Bronze – die Bilanz der Schweizer Leichtathleten an den U23-EM präsentiert sich erfreulich.

EM-Titel für William Reais über 200 m, ebenso Ricky Petrucciani über 400 m – und Silke Lemmens wurde über 400 m ebenso Dritte wie Yasmin Giger über 400 m Hürden – die Schweizer Erfolgsbilanz lässt sich komprimieren und konzentrieren: Das Trainingszentrum OYM in Cham, dessen Team um Coach Flavio Zberg sowie der LC Zürich und Weltklasse Zürich sind die Ingredienzen dieses Produkts. Zur Einordnung: Zum hervorragenden siebten Rang im Medaillenspiegel der U23-EM in der estnischen Hauptstadt trug zusätzlich nur noch Zehnkämpfer Simon Ehammer mit seinem Weitsprung-Titel bei.

Silke Lemmens Tobias Lackner

«Es fällt mir schwer, diese vier EM-Tage in Worte zusammenzufassen», sagte der Hergiswiler Flavio Zberg. Zufällig ist die Erfolgsausbeute indes nicht, auch für ihn nicht: «Wir hatten lange und intensiv auf diese EM hingearbeitet und wir wussten: Das wird unsere EM.» Einzigartig erfolgreich verliefen die vier Tage. Und schier hätte das Gesamtprodukt noch eindrücklicher ausgesehen, wäre in der 4x400-m-Staffel (mit Petrucciani) der Schweizer Filippo Moggi auf der dritten Ablösung in Führung liegend nicht in den Rücken gestossen worden und zu Fall gekommen. Der Frust im letzten Rennen der Titelkämpfe konnte die Freude nur vorübergehend schmälern. Zu Recht. Reais, Petrucciani, Giger und Lemmens leisteten Grossartiges. Sie lieferten am Tag X.

Reais’ Rückkehr, Petruccianis Gewissheit

«Unglaublich.» Mit diesen Worten untermalte der in Luzern lebende Bündner Reais seinen Erfolg. Er, letztes Jahr mit seinen 20,24 Sekunden in die europäische Spitze vorgestossen, jubelte nun mit starken 20,47 über seine zweitbeste Zeit. Und er wie Trainer Zberg sahen ihre Arbeit honoriert. «Es war schwierig gewesen mit dem Muskelfaserriss im Oberschenkel nur viereinhalb Wochen vor dieser EM und sieben vor Olympia», beschreiben sie übereinstimmend. Nun erwies sich der zurückhaltende Weg mit dem Ausheilenlassen als goldrichtig.

Der langfristige Aufbau widerspiegelt sich auch bei 400-m-Spezialist Ricky Petrucciani. Vor fünf Jahren kam der Tessiner für den Sport nach Zürich. Schritt für Schritt ist er vorwärtsgekommen. Nun schrammte er mit seinem U23-EM-Rekord um lediglich drei Hundertstel am Schweizer Rekord von Matthias Rusterholz (44,99) vorbei. «Mit diesem Rennen habe ich enorm viel Selbstvertrauen tanken können», sagte er.

Lemmens und Giger wuchsen über sich hinaus

Die Dynamik und die Inspiration innerhalb der Trainingsgruppe illustrieren auch die Frauen mit ihren Bronzemedaillen. Mit zwei U23-Rekorden im Halbfinal (52,73) und im Final (52,09) zeigte Silke Lemmens ihre stetig wachsenden Möglichkeiten auf. «Ein Riesenpotenzial», attestiert Zberg der gross gewachsenen Athletin. Sie selber konnte ihr Glück kaum fassen: «Ich träumte vom Final und gewinne nun mit einer solchen Wahnsinnszeit eine Medaille.» Zberg zeigt sich weniger überrascht: «Silke hat im Winter Riesenfortschritte erzielt und geht ihren Weg mit grosser Konsequenz weiter.»

Und da ist auch noch die Thurgauerin Yasmin Giger. Auch Giger gewann eine Bronzemedaille. Mit ihren exzellenten 55,25 Sekunden über die 400-m-Hürdenstrecke verbesserte sie ihre persönliche Bestmarke aus dem Jahr 2017 (55,90). «Jetzt wird sie stabil», freut sich Zberg. Und gespannt darf man in Richtung Olympia blicken, bei Giger, Lemmens, Reais und Petrucciani.