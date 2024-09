Champions League Der «Kleine» drängt in den Vordergrund – Simone Inzaghi klopft an die Pforte des Trainer-Olymps Simone Inzaghi führte Inter Mailand in den Final der Champions League vom Samstag gegen Manchester City. Nun fehlt ihm noch ein Sieg zum ersten grossen Titel als Trainer. Wir erzählen, weshalb der 47-jährige Italiener bis jetzt immer in der zweiten Reihe und im Schatten anderer stand.

Exklusiv für Abonnenten

Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi. Bild: Simone Spada/AP

Immerhin ein paar wenige Dinge bewerkstelligte Simone Inzaghi schneller als die Grossen der Branche. Für 100 Siege als Trainer in der Serie A benötigte er 182 Spiele und damit weniger als die hochdekorierten Carlo Ancelotti oder Giovanni Trapattoni. Und als er als Spieler für Lazio Rom in einem Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille vier Tore erzielte, war das lange, bevor Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo ihren ersten sogenannten «Poker» schafften.

Doch diese zwei Meilensteine sind für Inzaghi die Ausnahme, welche die Regel bestätigen. Und diese Regel besagt: Simone Inzaghi steht in der zweiten Reihe, im Schatten anderer, als Spieler etwa seines grossen, drei Jahre älteren Bruders Filippo. Und als Trainer hinter den Grossen der italienischen Gilde wie Ancelotti, Fabio Capello oder Arrigo Sacchi. Aber auch hinter Max Allegri, Antonio Conte oder Stefano Pioli. Denn ein grosser Titel, der fehlt Simone Inzaghi noch.

Filippo und Simone, der Grosse und der Kleine

Aber der Reihe nach: Aufgewachsen ist Simone Inzaghi in einem kleinen Nest namens San Nicolò a Trebbia, gelegen in der in der Emilia-Romagna, gleich neben der mittelgrossen Stadt Piacenza. Dort, wo der Po vom Fluss zum Strom wird. Hier lebte Simone Inzaghi als Kind und Teenager. Im Sog und im Schatten seines Bruders Filippo. Das war Fluch und Segen zugleich.

Die beiden sind und waren unzertrennlich. Der Grosse nahm den Kleinen überall mit, meistens gingen sie mit dem Ball auf den Zementplatz neben dem Schulhaus. Filippo war der Wegbereiter und Simone schwamm mit. Das erleichterte dem Kleinen vieles, aber er musste weniger Widerstände überwinden als der Grosse. Filippo wurde so zum manisch-ehrgeizigen Stürmer, Simone, obwohl mit mehr Talent gesegnet, zum Angreifer mit dem Hang zur Genügsamkeit.

In einem Alter, in dem Filippo bereits die ersten Tore in der Serie A schoss, spielte Simone noch beim viertklassigen Brescello, tief unten nicht nur sportlich, sondern auch geografisch. In der «Bassa» der Po-Ebene, wo im Sommer die glühende Sonne den Schädel spaltet, und im Winter der Nebel so zäh ist, dass man die Hand vor dem eigenen Gesicht nicht sieht. Im Dorf, wo in den Fünfzigerjahren die Don-Camillo-Filme gedreht wurden. Später wurde auch Simone Profi, aber nie kam er an die Erfolge von Filippo heran, der dreimal den italienischen Meistertitel holte, zweimal die Champions League gewann und sogar Weltmeister wurde.

Nationaltrainer Dino Zoff sagte: «Ein Inzaghi genügt»

Wie sehr er hinter seinem Bruder anstehen musste, wurde Simone im Frühjahr 2000 gewahr. Eben hatte er den besagten Poker in der Champions League geschossen und war mit Lazio Meister geworden, als ihn Nationaltrainer Dino Zoff nicht mitnahm zur EM-Endrunde. Ein Inzaghi im Kader genüge, argumentierte Zoff. Ein Inzaghi, es war Filippo.

Aus dem Schatten des grossen Bruders löste sich Simone erst als Trainer. Seit 2016 trainiert er ohne Unterbruch in der Serie A. Erst Lazio Rom, seit zwei Jahren Inter Mailand. Filippo dagegen heuerte nach einer schwachen Debütsaison mit Milan (2014/15) bei Klubs an wie Venezia, Bologna, Brescia, Benevento oder aktuell Reggina, tief im Süden, in Kalabrien.

Doch in die Ruhmeshalle der Trainer hat es Simone Inzaghi noch nicht geschafft. Drei Cupsiege mit Lazio (2019) sowie Inter (2022, 2023) machen aus ihm noch keinen grossen «Allenatore». Als er Lazio trainierte, begeisterte sein Team mit attraktivem, vertikalen Umschaltspiel. Das brachte ihn auf den Radar der Grossklubs. Vor vier Jahren, nach seinem ersten Cupsieg, streckten Juventus, Inter und Milan gleichzeitig die Fühler nach ihm aus. Am Ende verpflichteten sie allesamt andere Trainer. Simone blieb in Rom.

2021 gelang endlich der Karrieresprung. Inzaghi wurde beim frischgebackenen Meister Inter Nachfolger von Antonio Conte. Jetzt stand er zwar in der ersten Reihe, aber auch permanent in der Kritik. Als grosser Titelfavorit gestartet, ging die Meisterschaft in einem Kopf-an-Kopf-Rennen verloren, ausgerechnet gegen Stadtrivale Milan. Und als der Scudetto in dieser Saison wegen Napolis Monolog schnell abgeschrieben werden musste, stand Inzaghi wiederholt kurz vor der Entlassung.

Auf den Spuren von Carlo Ancelotti?

Simone Inzaghi nach dem Cupsieg gegen die Fiorentina. (Rom, 24.5.2023) Bild: Spada/AP

Doch davon ist er jetzt so weit entfernt wie nur möglich. Denn Inzaghi hat seine Truppe zu Höchstleistungen angetrieben, als es wirklich zählte. Innerhalb von knapp vier Monaten gewann Inter gleich vier Derbys gegen Milan, darunter die zwei wichtigsten der letzten Jahre, die beiden Champions-League-Halbfinals. Und dies, ohne auch nur ein einziges Gegentor kassiert zu haben. Den Cup holte Inter vor rund zwei Wochen gegen die Fiorentina und nun greifen die Mailänder in Istanbul gegen Manchester City nach den Sternen.

Und Simone Inzaghi klopft an die Pforte zum Trainer-Olymp. Es werden Erinnerungen wach an Ancelotti, wie dieser in der Saison 2002/03 als Trainer von Milan wochenlang gegen die Entlassung kämpfen musste, um am Ende die Champions League zu gewinnen und eine triumphale Ära zu starten, einen «Ciclo vincente», wie die Italiener sagen. Simone Inzaghi fehlt also noch ein Sieg, dieser Triumph in der Champions League. Dann wird er in einem Atemzug genannt mit den ganz Grossen.