Champions League Die nimmersatten Stars von Real Madrid wollen nun Manchester City aus dem Weg räumen Real Madrid hat fünf der letzten neun Austragungen der Königsklasse für sich entschieden. Dennoch sind die Madrilenen hungrig auf mehr. Nun soll der 15. Champions-League-Titel her.

Real-Captain Karim Benzema stemmt am Samstagabend den Pokal der Copa del Rey in die Höhe. Bild: Julio Munoz / EPA

Goldregen. Wieder einmal. Nichts Neues für die Stars von Real Madrid. Am Samstagabend setzten sich die Königlichen im Endspiel der Copa del Rey mit 2:1 gegen CA Osasuna durch und sicherten sich zum 20. Mal den spanischen Pokal.

Ein weiterer Titel zum richtigen Zeitpunkt. Denn in der heimischen Meisterschaft läuft es dem 35-fachen spanischen Meister in dieser Spielzeit nicht nach Wunsch. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf Erzrivale und Spitzenreiter Barcelona 14 Zähler. Zuletzt musste man in der Tabelle gar Atlético vorbeiziehen lassen, liegt nur auf dem dritten Platz. Der Fokus gilt längst der Champions League (CL). Am Dienstagabend steigt im Santiago Bernabéu das Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City.

Ein Gigantenduell. Der vorgezogene Final. Ein Aufeinandertreffen, das bereits vergangenes Jahr über die Bühne ging. Ebenfalls in der Runde der letzten vier. Damals reisten die Engländer mit einem 4:3-Heimerfolg in die spanische Hauptstadt. Wie bereits im Hinspiel waren die Cityzens tonangebend, führten bis zur 89. Minute mit 1:0. Doch Rodrygo stellte das Skore innert zwei Minuten mit seinem Doppelpack auf den Kopf, rettete sein Team in die Verlängerung, in der Karim Benzema dem paralysierten Kontrahenten ein weiterer Tor einschenkte.

Manchester City scheiterte vergangenes Jahr im CL-Halbfinal an Real Madrid. Bild: Keystone

Real Madrid sicherte sich anschliessend im Finalspiel gegen Liverpool den Henkelpott. Zum 14. Mal. Das ist einsamer Rekord. Die AC Milan hat auf dem zweiten Platz der CL-Rekordsieger gerade Mal die Hälfte an der Zahl. Trotz fünf Erfolgen in den letzten neun Austragungen werden die Madrilenen von keinem Sättigungsgefühl ausgebremst.

Die Mischung zwischen Jung und Alt

Auf der einen Seite sind Spieler wie Luka Modric, 37, Karim Benzema, 35, oder Toni Kroos, 33, zu finden, die den Titel bereits fünfmal in ihrer Karriere gewonnen haben und nach wie vor eine unverzichtbare Rolle in den Überlegungen von Trainer Carlo Ancelotti spielen. Auf der anderen Seite wurden Spieler wie Aurélien Tchouaméni, 23, Rodrygo, 22, oder Vinícius Júnior, 22, an das Team herangeführt.

Vor allem Vinícius ist zur festen Grösse aufgerückt. Der 22-jährige brasilianische Flügelflitzer ist kaum vom Ball zu trennen. Mit seinen Tempowechseln, den unnachahmlichen Dribblings und dem Auge für den Mitspieler ist er aktuell neben City-Stürmer Erling Haaland wohl die aufregendste Figur des Weltfussballs. In bislang 50 Pflichtspielen dieser Saison kommt er auf 43 Skorerpunkte (22 Tore).

«Wenn man für Madrid spielt, muss man von dem Hunger angetrieben werden, in der Champions League zu spielen und sie zu gewinnen», liess Vinícius Júnior kürzlich verlauten. Angetrieben vom Hunger machen die Real-Stars Jagd auf den 15. Titel in der Königsklasse. Die Erfahrung des Goldregens kennt Manchester City nur aus den heimischen Wettbewerben. Real Madrid will dafür sorgen, dass es dabei bleibt.