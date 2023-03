Champions League Trainer vor Aus, Stars als Sorgenkinder und ein Schweizer Goalie – wo es vor dem Duell Bayern gegen PSG brennt Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Bayern München und Paris St. Germain geht es um sehr viel.

Wer setzt sich in der Champions League durch? Superstar Lionel Messi (Mitte) im Bayern-Sandwich mit Benjamin Pavard (links) und Joshua Kimmich. Bild: Christophe Ena / AP

Entscheidungsspiel um den Job der Trainer

Der Meistertitel in der Heimat ist für Bayern München und Paris St. Germain längst nur noch Pflicht. Was zählt, ist für die beiden Topteams der Henkelpott in der Champions League. Und so geht es im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals auch um den Job der beiden Trainer.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erhält Rückendeckung von Uli Hoeness. Matthias Schrader / AP

Die besseren Karten besitzt nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel Bayerns Julian Nagelsmann. Im Vorjahr ist er früh gescheitert, damals im Viertelfinal an Überraschungsteam Villareal. Diesmal wäre das Aus weniger gravierend, findet Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness. «Es ist ein Riesenunterschied, ob ich gegen Villarreal ausscheide oder gegen Paris.» Dennoch geben die aktuellen Bayern-Bose Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ihrem Coach keine Job-Garantie.

Auch Paris-Trainer Christophe Galtier müsste bei einem Ausscheiden um seine Arbeit bangen. Schon jetzt hat sein Team in diesem Jahr gleich viele Partien verloren wie 2022, und zwar deren fünf. Doch der 56-jährige Galtier bekommt vom Vorstandsvorsitzenden Nasser Al-Khelaïfi ein wenig Rückendeckung: «Ich habe immer Vertrauen in meinen Trainer gehabt, ich weiss, was er leisten kann.» Dennoch ist auch Galtier klar: Er darf sich das frühe Ausscheiden nicht erlauben. Zuletzt wurden bereits Gerüchte laut, wonach Thomas Tuchel zu PSG zurückkehren könnte.

PSG-Trainer Christopha Galtier bangt um seinen Job. Aurelien Morissard / AP

Superstar Neymar fällt aus – Mbappé dafür in Topform

In Paris sind die Augen immer auf die drei Superstars im Sturm gerichtet: Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar. Und diese plagen sich gerade mit Verletzungsproblemen herum. Im Hinspiel wurde Messi erst für das Spiel fit, Mbappé konnte sogar nur eingewechselt werden, brachte jedoch deutlich mehr Schwung als seine Kollegen zuvor. Mittlerweile hat es wieder Neymar erwischt, der gleich für den Rest der Saison ausfällt. Der Brasilianer muss sich einer Operation unterziehen.

Neymar operiert werden. Christophe Ena / AP

Dafür brillieren zuletzt Messi und Mbappé gemeinsam. Insbesondere der wiedergenesene Mbappé ist der prägende Spieler in der PSG-Offensive, erzielte in den letzten drei Ligaspielen fünf Tore und legte zudem für zwei auf. Mit 201 Pflichtspieltoren ist der 24-Jährige bereits Rekordtorschütze seines Klubs. Dem französischen TV-Sender Canal Plus sagte Mbappé: «Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt - und das tue ich jetzt.»

Kylian Mbappé will für PSG Geschichte schreiben. Matthias Schrader / AP

Auch Bayerns Thomas Müller beschäftigt sich mit Mbappé und sagt vor der Partie: «Ich glaube, die ganze Welt schaut ihm gerne beim Fussballspielen zu. Wir werden ihm dabei nicht zuschauen, sondern ihn stören, seine Arbeit zu machen. Wenn unser Plan aufgeht, wird er nicht viel Spass haben.»

Ein 20-Jähriger ist Bayerns Unterschiedsspieler

Der aktuelle Star der Bayern ist ein 20-Jähriger: Jamal Musiala. Der offensive Mittelfeldspieler ist in dieser Saison definitiv zum Unterschiedsspieler geworden. Mit seiner unbestechlichen Technik, der ausgeprägten Übersicht und Torgefahr zieht er die Fäden in der Offensive Bayerns und stellt andere Stars in den Schatten.

Seit Wochen der beste Münchner: Jamal Musiala (vorne). Andreas Schaad / AP

Gelernt hat der Techniker ausgerechnet von seinen heutigen Gegenspielern aus Paris. Nach den Vorbildern gefragt, sagte Musiala: «Als ich aufgewachsen bin, habe ich viele Messi-Videos und auch welche von Neymar gesehen. Es hat mich immer wieder erstaunt, wie sie in die Dribblings gehen, und es war immer unterhaltsam, sie spielen zu sehen.»

Cancelo in der Weltelf – aber bei Bayern nur auf der Bank

Bei der Weltfussballerwahl wurde João Cancelo in die beste Elf der Welt gewählt, doch bei den Bayern bleibt dem Winterneuzugang von Manchester City nur die Bank. Zuletzt spielte er in Stuttgart keine Minute. Auch gegen PSG dürfte rechts hinten Josip Stanisic verteidigen. Nagelsmann erklärt den Verzicht auf seinen einzigen Spieler in der Weltelf mit der Taktik: «João hat fast nie Dreierkette gespielt mit Ball. Und wir spielen derzeit keine Viererkette im Aufbau.»

In der Weltelf, aber bei Bayern nur Ersatz: João Cancelo. Andreas Schaad / AP

Der frühere Bayern-Spieler Didi Hamann kritisiert die Nicht-Nomination: «Wenn ich so einen Spieler hole, dann muss er auch spielen.» Ebenfalls nicht in der Startelf stehen bei den Bayern Serge Gnabry und Leroy Sané. Beide sind in einer Formkrise.

Yann Sommer will die Nummer 1 verteidigen

Kylian Mbappé scheitert an Yann Sommer. Bild: Teresa Suarez / EPA

Aus Schweizer Sicht steht in diesem Spiel Bayerns Yann Sommer im Fokus. Für den Nationalgoalie ist die Partie gegen PSG eines jener Spiele, für die er im Winter von Mönchengladbach nach München gewechselt ist. Im Hinspiel hat Sommer den Job tadellos erledigt und die Null gehalten. Sommer sagt gegenüber dem «Kicker», er sei zuversichtlich, dass die Münchner in die nächste Runde einziehen werden. «Weil ich täglich sehe, welche Qualität diese Mannschaft hat und weil dieses Team auch die Erfahrung hat, in solchen Spielen zu bestehen.» Für Sommer ist es auch eine gute Chance, den derzeit verletzten langjährigen Stammgoalie Manuel Neuer mit einer guten Leistung zug zu vertreten – und sich als neue langfristige Nummer 1 Münchens zu empfehlen.