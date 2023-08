Champions League YB hält Maccabi Haifa in Schach, doch das ist auch schon alles 0:0 in Israel: Die Berner erarbeiten sich im Champions-League-Playoff eine gute Ausgangslage, haben selbst aber keine einzige gute Torchance.

Alles ganz schön zerfahren: Maccabi Haifa gegen YB.

Schön war es beileibe nicht. Doch die Young Boys bekommen gegen Maccabi Haifa, was sie wollen: ein gute Ausgangslage für das Rückspiel vom kommenden Dienstag in Bern. Nach dem 0:0 in Israel sind ihre Chancen auf den Einzug in die Gruppenphase intakt.

Viel ist vor diesem Playoff-Hinspiel, in dem es um so viel Geld geht, dass einem schwindlig werden kann, davon die Rede, dass es in Haifa für YB heiss werden könne. Und das wird es zu Beginn dann auch. Ganz einfach, weil es im Norden Israels eben heiss ist. Und auch, weil es laut zu und her geht im ausverkauften Stadion.

Etwas über 30000 Zuschauer sehen, wie das Heimteam engagiert beginnt, rasch den Weg nach vorne sucht. Doch diese Drangphase übersteht YB unbeschadet, es lässt zwar zwei Torschüsse zu, doch richtig gefährlich wird es nicht. Das gilt eigentlich für die ganze erste Halbzeit. Die Israeli wollen zwar, aber die Young Boys haben sie gut im Griff.

In der Innenverteidigung spielt an diesem Abend Loris Benito neben Captain Mohamed Camara, das ist eine überraschende Kombination, doch das Duo löst seine Aufgabe gut.

YB hat immerhin die Kontrolle

Vor dem Spiel sagt Steve von Bergen, der YB-Sportchef, dass man gekommen sei, um zu siegen. Aber er gibt dann schon auch zu, dass YB in diesem komplizierten Auswärtsspiel auch nach einem Unentschieden nicht todunglücklich zurück nach Bern reisen würde. Genau so spielen die Berner dann. Sie sind auf Kontrolle bedacht, konzentrieren sich darauf, kein Gegentor zu kassieren.

Selber gelingt ihnen in diesem ersten Durchgang in der Offensive enttäuschend wenig, es gibt einen Schuss von Kastriot Imeri aufs Netzdach und ein, zwei Momente, in denen die Berner kurz Verwirrung in der israelischen Hintermannschaft schaffen. Aber damit hat es sich auch schon. Das 0:0 ist ein Ergebnis, das die erste Halbzeit perfekt wiedergibt.

Im zweiten Durchgang geht es im gleichen Stil weiter. Alles ziemlich nervös. Alles ziemlich zerfahren. Alles sehr ungenau. Und insgesamt doch äusserst unansehnlich. Torchancen bleiben Mangelware. Auch nach 60 Minuten steht noch keine einzige richtig gute zu Buche. Mit Champions League hat das alles wenig zu tun.

So geht das weiter und weiter. Irgendwann wirkt es so, als ob sich die zwei Teams still und heimlich auf ein 0:0 geeinigt haben. Und so endet das Spiel dann auch, wobei YB es fertig bringt, sich im ganzen Spiel keine einzige gute Torchance zu erspielen.