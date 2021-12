Tennis In verstörendem Video: Plötzlich bestreitet die Tennisspielerin Peng Shuai den Vorwurf des sexuellen Übergriffs durch Politiker Die Kontroverse um Peng Shuai belastet die Vorbereitungen für die Winterspiele in Peking. Erstmals äussert sich die chinesische Tennisspielerin nun öffentlich dazu - sie spricht von «Missverständnissen».

Chinas Tennisstar Peng Shuai hat bestritten, den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs gegen einen chinesischen Spitzenpolitiker erhoben zu haben. In einem Video-Interview, in dem sich eine Frau als Reporterin der Zeitung «Lianhe Zaobao» aus Singapur ausgibt, sagt die Tennisspielerin: «Ich muss einen Punkt betonen, der äusserst wichtig ist: Ich habe niemals gesagt oder geschrieben, dass mich jemand sexuell angegriffen hat. Das muss ich mit Nachdruck feststellen.» Sie fühlt sich nach ihren Worten missverstanden.

Zwar wirkt die Interviewsituation spontan, Pengs Äusserungen und das Dekor hingegen wirken inszeniert. Immer wieder schaut sich die 35-Jährige um, ob und wer ihr zuhören könnte. Sie trägt eine Jacke mit chinesischer Flagge und ein rotes T-Shirt mit entsprechendem Schriftzug.

Die frühere Nummer 1 und zweifache Grand-Slam-Siegerin im Doppel hatte Anfang November den früheren Vizepremierminister, Zhang Gaoli, in den sozialen Netzwerken des sexuellen Missbrauchs bezichtigt hatte. Die Women's Tennis Association WTA, die Profiorganisation im Frauentennis, hatte sich daraufhin mit sofortiger Wirkung aus China und Hongkong zurückgezogen, wo 10 der 54 jährlich Turniere ausgetragen werden.

(PART 2) She also talks about that email posted by CGTN which was popularly derided as being forged, and also whether she has any future travel plans. #whereispengshaui #FreePengShuai pic.twitter.com/dVb7N2hBPA — delusional raducanu stan (@RaducanuIN) December 20, 2021

Seit den Anschuldigungen lässt Chinas Staatsapparat nichts unversucht, den Eindruck zu erwecken, es habe die Äusserungen nie gegeben, der 35-Jährigen gehe es gut. Erst erreichte ein angeblich von Peng Shuai verfasstes E-Mail den WTA-Chef Steve Simon, in dem die Chinesin sagt, ihr gehe es gut und in dem sie bittet, ihre Privatsphäre zu respektieren. Dann war sie lächelnd auf Fotos in einem mit Plüschtieren dekorierten Zimmer zu sehen. Dann tauchte ein Video auf, das Peng in einem Restaurant in Peking zeigen soll. Ein Mann sagt: «Morgen ist der 20. November», wird aber sofort von einer Frau korrigiert, dass dann der 21. November sei. Peng nickt und schweigt. Es hatte etwas von einem Entführervideo, in dem eine Tageszeitung hochgehalten wird, zum Beweis, dass die Geisel noch lebt.

Das erste Interview vor laufender Kamera mit dem in China blockierten Medium «Lianhe Zaobao» fand am Rande einer Langlauf-Veranstaltung in Schanghai statt. Im Video bezeichnet Peng Shuai ihren Post auf Weibo, dem chinesischen Pendant zu Facebook, als ihre «private Angelegenheit». Der Eintrag wurde nach 30 Minuten gelöscht, Peng Shuai verschwand daraufhin für knapp drei Wochen aus der Öffentlichkeit, Suchanfragen nach ihr und dem Wort Tennis wurden massiv zensiert. Auf die heftigen Reaktionen von Sportlern, Politikern und Menschenrechtlern reagierte China mit einem Bombardement an öffentlichen Auftritten Pengs.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

«Ich bin immer frei gewesen»

Flankiert wird diese Propaganda in den sozialen Medien von Hu Xijin, dem Chefredaktor der englischsprachigen «Global Times», einer staatlichen Boulevardzeitung, die unter der Schirmherrschaft der Renmin Ribao steht, dem Parteiorgan der Kommunistischen Partei. Und das immer in den sozialen Netzwerken: auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, die seit 2009 von der «Great Firewall of China» gesperrt sind. Es ist ein Spektakel, das «den Westen» dämonisieren soll. Das Absurde: von alledem wissen nur die wenigsten Chinesen. Im Land wird nicht über den Fall berichtet.

Schützenhilfe erhielt China vom Internationalen Olympischen Komitee IOC, mit dem man das Interesse teilt, die Verwerfungen im Vorfeld der olympischen Winterspiele zu ebnen. Bis heute hat das IOC und dessen Präsident Thomas Bach Pengs Vorwürfe nicht kommentiert und keine Aufklärung gefordert. Stattdessen verabredete man sich zum Nachtessen. Seither steht Bach eigenen Angaben zufolge immer wieder mit Peng im Austausch und beruft sich auf das Prinzip der «stillen Diplomatie». Erst am Samstag verteidigte er einem Interview mit der ARD-«Sportschau» diese Haltung. Das IOC könne keine politischen Probleme lösen.

Peng Shuai betonte in dem Interview auch, dass sie ungehindert in Peking lebe und auch nicht unter Aufsicht stehe: «Warum sollte mich jemand überwachen? Ich bin immer frei gewesen.» Auch ihre E-Mail an WTA-Chef Steve Simon von Mitte November habe sie aus freien Stücken geschrieben. Darin hatte sie schon betont, dass die Berichte über sie, «einschliesslich des Vorwurfs der sexuellen Nötigung», nicht wahr seien und dass es ihr gut gehe. Das Schreiben verstärkte die Besorgnis der WTA allerdings eher noch. Auch die Beteuerungen im Video entkräften diese Besorgnis nicht.

Auf die Frage, ob sie ins Ausland reisen wolle, verwies Peng Shuai darauf, dass sie gar nicht mehr aktiv Tennis spiele und wegen der Pandemie gegenwärtig auch nicht die Absicht habe, China zu verlassen.