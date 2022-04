eishockey Chris DiDomenico, Gottérons tragischer Held: Die Freiburger verlieren auch in Zürich mit 2:3 nach Verlängerung Auch der zweite Halbfinal wird eine Beute der ZSC Lions. Sie machen gegen Fribourg einen weiteren Schritt Richtung Final … und Titelgewinn.

Das 1:0 für die ZSC Lions durch Sven Andrighetto.

Gottéron hat die erste Halbfinalpartie in der Verlängerung verloren (2:3). Es ist die erste Heimniederlage in einem Playoffspiel gegen die ZSC Lions. Aber Trainer Christian Dubé lässt sich nicht verunsichern. «Jeder Ausgang war möglich. Auch wir hätten gewinnen können. Warum soll ich etwas ändern.» Also ändert er nichts. Und wird, welch bittere Ironie, das Spiel auf die gleiche Art und Weise verlieren. Mit dem gleichen in Verlängerung: 2:3.

Die zweite Partie, nun im Hallenstadion, hat also die gleiche DNA wie die erste: Schnelles, intensives Schachspiel. Zwei Teams auf der Höhe ihrer taktischen und spielerischen Kunst. Die Frage ist: Wer kann diese Patt-Situation auflösten?

Wir können das Schicksals Gottérons und der ZSC Lions an zwei Szenen erklären. Szene I in Minute 13: Es steht noch 0:0. Gottérons offensiver Gaukler Chris DiDomenico spielt sich in seiner unnachahmlichen Art durch und kommt zum Abschluss. Ludovic Waeber fängt den Puck mit der Fanghand. Gottérons Mann im Festgewand des Topskorers kommt ihm etwas zu nahe. Gleich alle fünf Feldspieler der Zürcher umringen ihn, ringen ihn zu Boden. Die ganze Sache endet mit einem Patt: Chris DiDomenico und Reto Schäppi, der ihn am ärgsten malträtiert hat, werden aufs Sündenbänklein geschickt. Wenn die Zürcher Chris DiDomenico im Griff haben, passiert ihnen nichts.

Szene II in der 15. Minute. Sven Andrighetto verwandelt einen Pass von Denis Malgin im Powerplay mit einem Direktschuss zum 1:0. Die Zürcher haben mit Sven Andrighetto, Denis Malgin und Denis Hollenstein ein Trio, das die letzten drei Spiele entschieden hat: Die Partien Nummer 6 und 7 im Viertelfinal gegen Biel und den ersten Halbfinal in Fribourg. Wenn dieses Trio trifft, kann den ZSC Lions nicht passiert.

Gottéron hat nur einen Künstler, der mit seiner Schlauheit und Kreativität die ZSC-Verteidigung zu durchdringen vermag. Die ZSC Lions haben mit Sven Andrighetto, Denis Malgin und Denis Hollenstein drei. Wenn Gottéron alle drei so neutralisieren wollte wie die Zürcher Chris DiDomenico, dann müssten Christian Dubé…15 Mann einsetzen.

Wir sehen: An Chris DiDomenico hängt Gottérons Schicksal. Und jenes der ZSC Lions an seinem Trio Grande. So lange die Zürcher Chris DiDomenico neutralisieren wie in dieser 13. Minute ist Gottéron verloren.

Aber es ist Chris DiDomenico, der die Wende herbeiführt – und doch zum tragischen Helden wird. Erst angelt er in der gegnerischen Zone den Puck und Andrej Bykow verkürzt auf 2:1. Der Gaukler hat sich befreit. Gottéons Segel der Zuversicht straffen sich. Kilian Mottet trifft im Powerplay zum 2:2. Wieder hat DiDomenico den Stock im Spiel. Er hat jetzt mehr Wirkung erzielt als die drei ZSC-Künstler Denis Hollenstein, Denis Malgin und Sven Andrighetto.

Aber am Ende ist er der tragische Held. Er erwischt in der gegnerischen Zone einen harten Check und er kann nicht mehr rechtzeitig zurückeilen. Der Schwede Marcus Krüger, eigentlich ein Defensivstürmer, trifft zum 3:2. Auch das hat seine Logik. Die Zürcher haben das ausgeglichenere Team. Wenn das Trio Grande nicht trifft, können andere die Entscheidung herbei führen. Wenn bei Gottéron Chris DiDomenico, in dieser Partie der meistprovozierte Mann, kein Tor zu erzielen oder zu einfädeln vermag, ist keiner da, der Gottéron retten kann.