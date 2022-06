Schiessen Nina Christen schrammt im Weltcup am Podest vorbei Im Dreistellungsfinal der Frauen im Weltcup in Baku verpasste die Nidwaldnerin Nina Christen mit dem vierten Platz die Medaillenränge. Im Teamwettkampf klassierten sich die Schweizer Frauen auf dem 9. Schlussrang.

Sportschützin und Olympiasiegerin Nina Christen. Bild: Dominik Wunderli

Der Start in den Dreistellungsfinal war Christen nicht ganz optimal geglückt. Nach dem Kniendteil stand sie mit 101,1 Punkten auf dem sechsten Zwischenrang. Wer die Nidwaldnerin aber kennt, der weiss, dass da noch nichts verloren war. Denn Christen bewies starke Nerven und startete liegend zur Aufholjagd. Mit 103,7 schoss sie das zweitbeste Resultat der acht Finalteilnehmerinnen und katapultierte sich auf den vierten Rang. Zum Schluss lieferte sich Christen mit der Koreanerin Lee Euneseo ein spannendes Duell um die Medaillenränge. Nach dem zweitletzten Schuss herrschte zwischen den beiden Konkurrentinnen sogar Gleichstand. Christen schoss mit einer 9,3 aus, ihre Konkurrentin aus Korea überholte sie mit 10,3 und sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung die Bronzemedaille. Gold gewann Rikke Maeng Ibsen aus Dänemark, die Iderin Anjum Moudgil erhielt Silber.

Das Schweizer Frauen-Trio mit Christen, Chiara Leone und Franziska Stark startete gut in den Teamwettkampf. Christen und Leone schossen kniend je 147 Punkte, liegend erreichten die beiden Gewehrschützinnen mit je 149 Zählern sogar fast das Punktemaximum. Stark lieferte kniend und liegend je 144 ab. Stehend verloren dann alle drei Schweizerinnen Punkte, am besten lief es bei Christen mit 144. Stark und Leone folgten mit 142 und 140. Am Ende belegten die Schweizerinnen mit 1306 Punkten Rang 9. (pd/ars)