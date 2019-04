Der FC Wil gastiert am Dienstag ab 19 Uhr beim FC Vaduz. Erstmals mit dabei ist der neue Cheftrainer Ciriaco Sforza. In Liechtenstein hofft Wil auf neue Impulse und die Rückkehr auf die Siegerstrasse. Taktisch wird Sforza wohl noch keinen Einfluss nehmen können. Dank seiner Verpflichtung geht aber vielleicht ein Ruck durch die Mannschaft, so dass diese die Ladehemmung loswerden kann.

Für Assistent Daniel Hasler ist dieser Vergleich eine spezielle Angelegenheit. In seiner Karriere spielte er nur bei zwei Vereinen, dem

FC Vaduz und dem FC Wil. Mit den Wilern stieg er in die damalige NLA auf und war Bestandteil jener Mannschaft, welche St.Gallen 11:3 bodigte. Wil muss gegen Vaduz auf den gesperrten Fuad Rahimi verzichten. Die Einsätze von Michael Goncalves und Kenzo Schällibaum sind fraglich. (gll)