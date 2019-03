Claudio Vögtli – das Fragezeichen Der HC Kriens-Luzern tritt am Samstag bei Gossau an (17.30), es ist das zweitletzte Spiel und gewissermassen ein Auslaufen aus dieser wenig Freude bereitenden Abstiegsrunde. Roland Bucher

Wie lange spielt Claudio Vögli noch für den HC Kriens-Luzerns? (Bild: Philipp Schmidli)

Es ist indes auch ein Einlaufen für die Playoffs, in welchen – wie immer sich die nächsten Tage entwickeln – das Team im Viertelfinal auf Schaffhausen oder Winterthur trifft. Wie lange Claudio Vögtli – er wird am Sonntag 23 Jahre alt –noch für Kriens aufläuft, das ist im Prinzip eines der wenigen, aber das prägnanteste Fragezeichen im Hinblick auf die Kaderbildung für die Saison 2019/20. Der Horwer gilt als Rechtsflügel-Talent, war längere Zeit nahe der Stammsechs, verlor in dieser Meisterschaft aber das Vertrauen der sportlichen HCK-Leitung. «Claudio hat es nach wie vor nicht gelernt, um seinen Platz und um den Gewinn von Zweikämpfen zu ellbögeln», sagt Vereinschef Nick Christen. Wie immer auch: «Ich werde auch im Saisonfinale mein Bestes für den Verein geben», beteuert Claudio Vögtli, «und versuchen, Werbung für mich zu machen.» Der Entscheid, wohin seine Handballlaufbahn führt, die liege bei ihm, betont er: «Es ist denkbar, dass ich eine weitere Saison anhänge oder eine neue Herausforderung suche.» Vorzugsweise in der Nationalliga. Die Herausforderung für Kriens heute in Gossau: saubere Leistung, zeigen, dass man sich der Finalrunden-Form nähert. Und: klar siegen.

NLA. Abstiegsrunde. 9. Runde. Samstag, 17.30: Gossau – Kriens-Luzern. – 18.00: RTV Basel – GC Amicitia Zürich. Rangliste (je 22 Spiele): 1. Kriens-Luzern* 27. 2. RTV Basel 12. 3. GC Amicitia Zürich 11. 4. Fortitudo Gossau 10. (*in den Playoffs)