Conference League Viermal so wertvoll und eine Premiere: Das ist der FCB-Gegner Olympique Marseille Der FC Basel trifft im Achtelfinale der Conference League am 10. und 17. März auf Olympique Marseille aus Frankreich. Ein attraktiver aber auch ein schwieriger Gegner.

Mattéo Guendouzi spielte bei Arsenal und Hertha. Mittlerweile ist der Franzose bei Olympique gelandet, wo er im Mittelfeld die Fäden zieht. Keystone

Der FC Basel steckt gleich in der ersten Loskugel, die der albanische Finalbotschafter Altin Lala am Freitagmittag in Nyon öffnet. Und weil der Gegner von Olympique Marseille gesucht wird, reist der FCB in der Fasnachtswoche nach Südfrankreich.

Marseille ist ein ebenso attraktives wie schwieriges Los. Der neunmalige französische Meister ist in der Liga aktuell hinter PSG Zweiter. Gegen FCB-Gruppengegner Qarabag hatte der Europa-League-Absteiger (Rang 3 in einer Gruppe mit Lazio, Galatasaray und Lok. Moskau) beim 3:0 und 3:1 in den Playoffs keine Mühe und auch das Kader ist viermal so viel Wert wie jenes des FC Basel. Doch dafür darf sich das Schweizer Europacup-Aushängeschild Anfang März zweimal mit Spielern wie Dimitir Payet, Mattéo Guendouzi, Arkadiusz Milik oder Cengiz Ünder messen und auf zwei volle Stadien hoffen. Zu Heimspielen kommen in Marseille aktuell zwischen 50'000 und 60'000 Fans ins 67'000 Zuschauer fassende Velodrome.

Gegen den FCB hat Olympique Marseille noch nie gespielt. Gegen Servette, YB und Zürich gab es für die Franzosen in der Vergangenheit Siege. Aus der Schweiz konnte nur Sion Marseille im Uefa Cup 1994 besiegen. Torschütze damals: Raphael Wicky.