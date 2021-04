Eine Umfrage bei den Verantwortlichen der grossen Sommersportarten zeigt die ganze Bandbreite von Befindlichkeiten. Gregor Hauser, Leiter Breitensport bei Swiss Tennis, spricht von einer Erleichterung. «Mit dem Entscheid des Bundesrats ist für uns ein weitgehend gewohnter Spielbetrieb im Freien möglich. Es ist ein grosser Schritt in Richtung Normalität.» Auch bei den Radfahrern will man nicht klagen. Swiss-Cycling-Direktor Thomas Peter sagt: «Für uns ändert sich nicht viel.» Bereits jetzt galt, dass alle Fahrer in einem Vertragsverhältnis Rennen bestreiten durften – so etwa am vergangenen Wochenende bei der Eröffnung der nationalen Saison im Wallis in den drei Kategorien Elite, Amateure und Nachwuchs. «Der limitierende Faktor bleiben die Organisatoren der jährlich rund 500 Radsportanlässe in der Schweiz, die aufgrund der Auflagen Rennen vielleicht nicht durchführen.» Weniger glücklich ist man bei Swiss Athletics. Geschäftsführer Peter Bohnenblust sagt, dass es nur ein kleiner Lichtblick sei. «Für die Leichtathleten ohne Kaderstatus bleibt die Situation unbefriedigend». Nur rund 150 Sportlerinnen und Sportler mit Elite-Status dürfen ohne grosse Einschränkungen an Wettkämpfen teilnehmen. «Für die anderen sind Anlässe mit nur 15 Teilnehmern nicht wirklich vorstellbar.» Für den Amateurfussball ändert sich wenig. «Die Situation bleibt beinahe unverändert», erklärt Adrian Arnold, Kommunikationsverantwortlicher des Fussballverbands. Noch immer ruht der Spielbetrieb. Am 23. April will der Zentralvorstand des SFV darüber entscheiden, wann es zu einem nächsten Lockerungsschritt kommen müsste, um die Amateursaison noch zu retten. «Unser Ziel ist es, dass wir so früh wie möglich Spiele austragen dürfen», sagt Arnold. Mindestens die Hinrunde soll zu Ende gespielt werden, dann könnte sie gewertet werden. Schon die letzte Saison musste ohne Wertung abgebrochen werden. (rs/rg)