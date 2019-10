Cup-Auslosung: Im Viertelfinal trifft der FC Luzern auf die Berner Young Boys Die Partien des Cup-Viertelfinals stehen fest: Der FC Luzern empfängt die Berner Young Boys, Titelverteidiger Basel muss nach Lausanne. Rapperswil-Jona trifft auf den FC Sion und der FC Winterthur auf den FC Bavois.

(lil) Nachdem Lausanne-Sport strotzend vor Selbstbewusstsein die Neuenburger 6:0 besiegt hat, wurden am Donnerstagabend die Partien für den Cup-Viertelfinal ausgelost. Nun steht fest, in welcher Ordnung die acht Teams den Champion unter sich ausmachen. Was wir jetzt bereits wissen: Am 3. und 4. März dürfte es spannend werden.

Der Match zwischen Luzern und YB sticht besonders raus: Ein Revanchespiel, nachdem die Luzerner die Young Boys im letzten Cup-Duell gleich mit 4:0 besiegt hatten.

Die Lausanner Challenge-League-Leader können sich nach ihrem ruhmreichen 6:0-Sieg gegen Xamax nun am Titelverteidiger Basel Zuhause messen.

Der dritte Superligist FC Sion trifft auf Promotion-League-Vertreter Rapperswil-Jona. Die Walliser dürften mit diesem Gegner die vermeintlich einfachste Aufgabe zugelost erhalten haben.

Challenge-Ligist Winterthur trifft auf den FC Bavois aus der Promotionleague. Damit treffen zwei unterklassige Teams aufeinander.