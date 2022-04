Curling-Paukenschlag Nach WM-Enttäuschung: Teamkollegen verlassen Skip Yannick Schwaller Die hoffnungsvolle Curling-Equipe «Bern Zähringer »ist Geschichte. Schwaller verlässt das Team, die drei Spieler Romano Meier, Marcel Käufeler und Michael Brunner wollen gemeinsam weitermachen.

Skip Yannick Schwaller (links) freut sich mit seinen Teamkollegen in Las Vegas über einen gelungenen Stein. John Locher / AP

Sie hatten sich so viel vorgenommen. Das Quartett um Skip Yannick Schwaller wollte Weltnummer 1, Weltmeister und Olympiasieger werden. Seit fünf Jahren lebten sie diese Träume gemeinsam, stiegen mit riesigen Hoffnungen und voller Zuversicht in die Olympiasaison.

Der Start glückte mit einer eindrücklichen Siegesserie perfekt. Doch die verlorene Ausmarchung um den Startplatz für Peking gegen das Genfer Team von Peter de Cruz Ende September erwies sich als gravierender mentaler Rückschlag.

Erst nach einem mehrwöchigen Time-out fand das Team neue Zuversicht für die erstmalige WM-Teilnahme von anfangs April. Doch auch die Reise zu den Titelkämpfen ins Spielerparadies nach Las Vegas brachte nicht den erhofften sportlichen Hauptgewinn. Nach einem durchzogenen Turnier musste die Schwaller-Truppe ohne die angestrebte Medaille nach Hause reisen.

EM-Silber als Höhepunkt der Teamgeschichte

Drei Wochen später nun der ultimative Bruch. Das Team teilt mit: «Nach fünf Jahren in dieser Zusammensetzung haben wir gemeinsam entschieden, für den nächsten Olympiazyklus neue Wege zu beschreiten.» Romano Meier betont, dass man im Guten und als Freunde auseinandergehe.

Meier, Brunner und Käufeler werden weiterhin mit dem langjährigen Coach Bernhard Werthemann zusammenarbeiten und in absehbarer Zeit die neue Teamaufstellung kommunizieren. Wie Yannick Schwallers sportliche Zukunft aussieht, steht ebenfalls noch nicht fest.

In den vergangenen Jahren verbesserte sich das Team bis in die Top 10 der Weltrangliste, feierte diverse Turniererfolge, zwei Schweizer Meistertitel sowie eine Silbermedaille an der Europameisterschaft 2019.

Doch nun sei die WM ein Katalysator für diese überraschende Entscheidung gewesen. «Die Konstellation passte einfach nicht, damit alle ihre beste Leistung abrufen konnten - vor allem unter Druck», sagt Romano Meier und betont die hohe Erwartungshaltung aller Teammitglieder an sich selbst. Und es sei besser, im Guten zu realisieren, dass «der absolute Erfolg so nicht möglich ist».