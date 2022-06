Rugby Dangels sehnen sich nach Gold: Der Hunger des Rekordmeisters ist gross Die NLA-Frauen des Rugby Clubs Luzern stehen im Final. Am Samstag wollen sie erstmals seit fünf Jahren wieder Meister werden.

Dangels-Spielerin Jasmin Stadelmann (am Ball) wird von einer Gegnerin gestoppt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 11. Juni 2022)

Die Erinnerungen an den Juni 2019 lösen beim Rugby Club Luzern keine Glücksgefühle aus. Die Dangels, so nennen sich die NLA-Frauen des Vereins, dominierten damals die Qualifikationsphase, mussten sich im Playoff-Halbfinal aber überraschend den viertklassierten Grasshoppers geschlagen geben. «Wir haben den Finaleinzug vermasselt», lautete damals das frustrierte Resümee. Und so waren die Luzernerinnen am letzten Samstag gut beraten, die Aufgabe ernst zu nehmen.

Erneut stand auf der Allmend Süd nämlich ein Playoff-Halbfinal auf dem Programm. Wie vor drei Jahren waren die Luzernerinnen auch diesmal der klare Favorit. Alle Spiele in dieser Saison haben sie gewonnen, der Konkurrent Albaladejo aus Lausanne war als Viertklassierter der Aussenseiter, wie es 2019 die Zürcherinnen waren. «Mental war die Herausforderung deshalb noch grösser als physisch», erklärt Dangels-Captain Julia Unternährer (28) aus Kriens.

«Wir gingen mit einer gewissen Nervosität ins Spiel.»

Seit Mai 2020 ungeschlagen

Am Ende liessen die Dangels nichts anbrennen, die Westschweizerinnen waren von Beginn weg auf verlorenem Posten. «Es war ein angenehmer Sieg», sagt Trainer William «Billy» Valentine nach dem 65:8-Erfolg, «wir sind gut gestartet und haben das Spiel danach zugemacht.» Generell ist er mit den Auftritten seiner Frauen bisher sehr zufrieden, «fantastisch», schwärmt der 50-jährige Schotte, «kein Team hat einen so grossen Schritt nach vorne gemacht wie wir». Seit Mai 2020 ist Luzern ungeschlagen, konnte die Mission in den letzten beiden Jahren wegen der Coronamassnahmen aber nicht mit einem Meistertitel krönen. Und so ist der Hunger des Schweizer Rekordmeisters nach dem neunten Titel der Vereinsgeschichte gross. Realisiert werden kann er am nächsten Samstag, wenn die Dangels im Rahmen des Finaltags in Yverdon (15 Uhr) auf den Titelverteidiger, die Mermigans, treffen. Hierbei handelt es sich um eine Spielgemeinschaft aus Monthey, Nyon und Palézieux. «Sie sind so etwas wie ein Allstar-Team der französisch-sprachigen Schweiz», erklärt Valentine. Und Unternährer hält fest:

«Die Gegnerinnen sind physisch sehr stark und haben einen grossen Willen. Da wird eine grosse Energie auf uns zukommen.»

Luzern steigt als Favorit in den Final

Wenn die Luzernerinnen ihr Potenzial abrufen, dürften sie aber mit der Goldmedaille belohnt werden. Physisch starke Forwards, schnelle und agile Backs, ein ausgereifter Game-Plan, ein ausserordentlich starker Zusammenhalt und viel Erfahrung prägen die Dangels, die letztmals im Jahr 2017 Schweizer Meister geworden sind. Neben Julia Unternährer, die mit ihrer ruhigen Art das Team anführt, hebt Trainer William Valentine zwei weitere Akteurinnen aus dem harmonischen Kollektiv heraus: die physisch starke Schweizer Nationalspielerin Oumou Barry und die routinierte Spielmacherin Sarah McNamara.

Die Zuversicht vor dem Final jedenfalls ist gross. Die Form stimmt, Verletzungsprobleme bestehen nicht, zudem haben die Dangels in dieser Saison bereits zweimal gegen die Mermigans (19:7, 34:14) gewinnen können. «Die Feuertaufe haben wir bestanden», sagt Julia Unternährer mit Blick auf den erfolgreichen Playoff-Halbfinal gegen Lausanne, und Billy Valentine fügt an:

«Jetzt ist es Zeit für den Titel.»