Daniel Bösch: «Ich wollte diesen Sieg unbedingt»

Ein Mann hat am St.Galler Kantonalschwingfest in Widnau alle in den Schatten gestellt: Daniel Bösch. Der 31-jährige Toggenburger gewann den 100. Kranz seiner Karriere und egalisierte zudem mit dem achten Erfolg am eigenen Kantonalen den Siegrekord von Jakob Woodtli.