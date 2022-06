Fussball Das grosse Aufatmen: Der FC Hergiswil darf weiter für die 2. Liga inter planen Hergiswil (2. Liga interregional) verliert gegen Novazzano mit 1:2. Dennoch schaffen die Nidwaldner den Ligaerhalt.

Der Hergiswiler Tschere Malunga (rotes Dress) darf mit seinem Team diese schwierige Saison nun abhaken. Bild: Patrick Hürlimann

Es war ein tristes Bild, das sich den Fans von Hergiswil und Novazzano nach dem Schlusspfiff auf dem Grossmatt-Rasen bot. Da die Hergiswiler Akteure, die nach einer schwachen Leistung ohne Punktezuwachs dastanden, die haderten oder total deprimiert auf dem Rasen herumsassen. So war Captain Yves Erni, dem in der 88. Minute mittels Foulpenalty der 1:1-Ausgleich gelang, gar nicht ansprechbar. So sehr ärgerte er sich über das späte 1:2 (92.). Sein Captain-Kollege Thomas Martegani erwischte Hergiswil-Goalie Valentino Esposito nach einem Totalblackout der FCH-Defensive mit einem Heber.

Dort die Tessiner von Novazzano, die dank dem späten 2:1-Sieg immerhin die Hausaufgaben gemacht hatten und weiter auf einen Ligaerhalt hoffen durften. Doch diese Hoffnung zerplatzte wie eine Seifenblase, als allmählich die anderen Resultate hereintröpfelten. Da Perlen-Buchrain 1.-Liga-Absteiger Goldau nach einem 0:2-Rückstand mit 4:3 schlug und so zum Abstieg verknurrte, und sich Aufsteiger Eschenbach dank dem 3:1-Sieg über Gambarogno-Contone aus eigener Kraft rettete, nützte Novazzano der Sieg über die Nidwaldner nichts mehr. Punktemässig hätten die Tessiner zwar noch zu Hergiswil aufrücken können. Doch die viel zu vielen Strafpunkte sprechen gegen die Tessiner und für das Team von FCH-Trainer Sascha Imholz. Die Stimmung bei den Tessinern war ob diesen Hiobsbotschaften verständlicherweise «total im Keller».

Emmenbrücke schafft den Aufstieg in die 1. Liga

Die Hergiswiler Spieler und der Staff standen nach dieser vermeidbaren Niederlage noch lange im Kreis. Trainer Sascha Imholz, dem die Resultate zugespielt wurden, verstand es, seine Mannschaft nach dieser schwachen Teamleistung «moralisch wieder aufzustellen». Das grosse Aufatmen war im Umfeld der Hergiswiler unüberhörbar. Trotzdem monierte der Trainer:

«Nach dem sehr guten, zwar mit 0:1 verlorenen Cupspiel gegen ein starkes Muri ist mir unser schwacher Auftritt unerklärbar. Entschuldigungen wegen Ermüdung nach dem intensiven Cupspiel oder den Spielsperren von Goalie Samuel Blättler und Mohamed Farhat lasse ich nicht zu. Wir haben ganz einfach nicht unsere Leistung gebracht.»

Und bilanziert: «Am Ende dieses stressigen Tages bin ich gleichwohl zufrieden. Wir haben unsere für die Rückrunde herausgegebene Zielsetzung Ligaerhalt eine Runde vor Schluss einer schwierigen Saison erreicht.» Im Abstiegsbereich sind schon alle Entscheidungen gefallen. Zusammen mit Novazzano und Goldau muss auch Aufsteiger Schattdorf in die regionale 2. Liga tauchen. Den Lift in die 1. Liga betreten darf aus der 2.-Liga-inter-Gruppe 4 nebst der AC Taverne auch der FC Emmenbrücke. Diesen anvisierten Aufstieg hat das Team um Trainer Meris Kazic dank einer sensationellen Rückrunde (nur 1 Niederlage, 2 Unentschieden) mehr als nur verdient. Ein echtes Highlight steht dem 1.-Liga-Aufsteiger Emmenbrücke noch bevor. Um den Einzug in die Schweizer-Cup-Hauptrunde trifft das Kazic-Team am 18. Juni auf den in der Meisterschaft noch ungeschlagenen Mitaufsteiger Rotkreuz aus der Gruppe 5. Zum Saisonabschluss ein echter Knüller.

Nachdem alle Entscheidungen auf 2.-Liga-inter-Niveau gefallen sind, sehen auch die regionalen 2.-Liga-Teams, die noch gegen den Abstieg kämpfen, klar. Es müssen nur zwei Vereine «in den sauren Apfel» beissen. Nebst Absteiger Stans sind zwei Partien vor Schluss noch Sarnen (28), Rothenburg (27), Willisau (25) und Obergeissenstein (23) involviert.